به گزارش کردپرس، حملات منتسب به هسته‌های داعش در مناطق مختلف سوریه، به‌ویژه استان‌های دیرالزور، رقه و حسکه، در ماه جاری افزایش یافت. طی این مدت پنج حمله در این مناطق رخ داد و نیروهای امنیت داخلی و نظامی از قربانیان اصلی این حملات بودند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در ۷ نوامبر، افراد مسلح نقاب‌دار به یکی از مراکز نیروهای امنیت داخلی در شهرک مرغده در جنوب حسکه حمله کردند.

در ۱۳ نوامبر نیز افراد مسلح در شهرک جدید بگاره در شرق دیرالزور به نیروهای امنیت داخلی حمله کردند که در نتیجه آن یک عضو این نیروها جان باخت و دو نفر دیگر زخمی شدند. در همان روز، یک خودروی متعلق به نیروهای امنیت داخلی در جاده السویر در شمال دیرالزور هدف حمله قرار گرفت.

در ۲۴ نوامبر، افراد مسلح به یک اتوبوس نظامی وابسته به وزارت دفاع دولت موقت سوریه در شهرک باغوز در استان دیرالزور حمله کردند که در پی آن درگیری‌هایی رخ داد و شماری از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.

آخرین حمله نیز در ۲۵ نوامبر در محله مشرفیه شهر حسکه رخ داد. در این حمله، مهاجمان با استفاده از موتورسیکلت‌های بمب‌گذاری‌شده به یکی از مراکز نیروهای امنیت داخلی حمله کرده و آن را به رگبار بستند. نیروهای امنیت داخلی اعلام کردند که در جریان این حمله دو تن از نیروهایشان جان باخته و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین دو مهاجم کشته شده و سایر مهاجمان نیز با منفجر کردن مواد انفجاری، خود را کشته‌اند.

گزارش‌ها همچنین از برافراشتن پرچم‌ها و نمادهای داعش در جریان برخی تجمعات اعتراضی در حسکه، رقه و دیرالزور و تلاش برای ایجاد تنش و تحریک در این مناطق حکایت دارد.

ثبت ۷۹ حمله از ابتدای سال ۲۰۲۶

مرکز دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) در گزارشی که ۲۴ نوامبر منتشر کرد، اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۷۹ حمله در مناطق مختلف سوریه رخ داده است که در نتیجه آن ۶۲ نفر، شامل ۴۶ نیروی نظامی، هشت غیرنظامی و هشت عضو داعش، کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، استان دیرالزور با ۴۴ حمله بیشترین میزان حملات را به خود اختصاص داده است. پس از آن، حلب با ۱۵ حمله، رقه با ۱۰ حمله و حسکه با چهار حمله قرار دارند. همچنین در استان‌های ادلب و حومه دمشق هرکدام دو حمله و در حمص و حماه نیز هرکدام یک حمله ثبت شده است.

در دیرالزور، حملات به کشته شدن ۲۲ نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر منجر شده است. در رقه نیز ۱۳ نفر کشته و هفت نفر زخمی شده‌اند. در حسکه، پنج حمله گزارش شده که در جریان آن هفت نیروی نظامی جان باخته و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.