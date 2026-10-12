به گزارش کردپرس، یک منبع در شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که عراق در حال حاضر روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت از طریق تنگه هرمز و ترکیه صادر می‌کند و به همین دلیل، برای تأمین حقوق ماه نوامبر با مشکلی مواجه نخواهد بود. این منبع به رسانه کردستان۲۴ گفت که در حال حاضر روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت عراق از طریق مسیرهای صادراتی تنگه هرمز و ترکیه به فروش می‌رسد. به گفته این منبع، در حال حاضر روزانه ۱۸۰ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان نیز صادر می‌شود. همچنین بخشی از نفت بصره با تانکر به کرکوک منتقل می‌شود و همراه با نفت کرکوک، از طریق خط لوله نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه منتقل و صادر می‌شود.