هیبت حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، با تأکید بر اینکه هیچ‌کس فراتر از قانون و قانون اساسی نیست، از دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان خواست منافع عالی کشور را در اولویت قرار دهند و اختلافات خود را از طریق دادگاه عالی فدرال حل‌وفصل کنند.

به گزارش کردپرس، هیبت حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، از دولت فدرال این کشور و دولت اقلیم کردستان خواست منافع عالی عراق را در اولویت قرار دهند و از به‌کارگیری ادبیات تنش‌آمیز رسانه‌ای که در خدمت منافع مردم عراق نیست، خودداری کنند.

حلبوسی در بیانیه‌ای تأکید کرد که هرگونه اختلاف باید به دادگاه عالی فدرال ارجاع داده شود؛ نهادی که بر اساس ماده ۹۳ قانون اساسی، مسئولیت تفسیر مفاد قانون اساسی و رسیدگی به اختلافات میان دولت فدرال و دولت‌های اقلیم را بر عهده دارد.

رئیس پارلمان عراق همچنین با اشاره به جایگاه قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر کشور، تصریح کرد که این قانون بر عملکرد تمامی نهادهای حاکمیتی در سطوح فدرال، اقلیم و محلی حاکم است.

وی تأکید کرد که به هیچ‌یک از طرف‌ها اجازه داده نمی‌شود قانون اساسی را نقض کنند یا از تعهدات ناشی از آن شانه خالی کنند؛ چراکه هیچ‌کس فراتر از قانون و قانون اساسی نیست و در اجرای مفاد آن نیز نباید میان طرف‌ها تبعیض یا گزینش صورت گیرد.

حلبوسی در پایان خاطرنشان کرد که پایبندی به قانون اساسی یک انتخاب سیاسی قابل مصالحه نیست، بلکه وظیفه‌ای الزام‌آور برای همگان، بدون هیچ‌گونه استثنا و تبعیض است.