بە گزارش کردپرس حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق با تأکید بر ضرورت حفاظت از ثروت نفتی این کشور، اعلام کرد که حقوق مردم اقلیم کردستان در قانون اساسی تضمین شده و حقوق و دستمزد کارمندان این منطقه نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی قرار گیرد.

بە گفتۀ خبرگزاری رسمی عراق (واع)، العبود‌ی در گفت‌وگو با شبکه خبری العراقیه بیان کرد: دستورالعمل‌های نخست‌وزیر کاملاً روشن است و بر ضرورت حفاظت از ثروت نفتی و جلوگیری از هرگونه دست‌اندازی به آن یا سرازیر شدن درآمدهای آن به جیب افراد ذی‌نفع تأکید دارد.

وی افزود: نخست‌وزیر تأکید کرده است که خود را مسئول حفاظت از مردم کردستان می‌داند و میان هیچ‌یک از استان‌ها تفاوتی قائل نیست. او دفاع از حقوق همه عراقی‌ها، از زاخو تا بصره، را بر عهده گرفته است.

العبودی با بیان اینکه نخست‌وزیر برای صیانت از حقوق و مطالبات مردم اقلیم کردستان و حقوق قانونی آنان اهتمام دارد، تصریح کرد: حقوق این مردم در قانون اساسی تضمین شده است و حقوق و دستمزد کارمندان اقلیم از هرگونه اختلاف و مناقشه‌ای به دور است.

سخنگوی دولت عراق همچنین اخبار منتشرشده درباره تحرکات یگان‌های ارتش به سمت اقلیم کردستان را تکذیب کرد و گفت: نخست‌وزیر بر حفاظت از مردم کردستان، نه تهدید آن‌ها، تأکید کرده است و فرمانده کل نیروهای مسلح خود را مسئول صیانت از حقوق آنان می‌داند.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای مقابله با قاچاق نفت گفت: عملیات ردیابی قاچاقچیان نفت و متلاشی کردن شبکه‌های آن‌ها در جریان است. دولت در برابر عملیات قاچاق نفت بی تفاوت نخواهد ماند و افراد دخیل در این اقدامات را تحت پیگرد قرار خواهد داد. همچنین هرگونه عملیات قاچاق ثروت نفتی در استان‌های مختلف کشور را افشا خواهد کرد.

العبودی افزود: ده‌ها میلیارد از درآمدهای نفتی حاصل از قاچاق به جیب‌ها و حساب‌های شخصی سرازیر می‌شود و مردم اقلیم کردستان از آن هیچ بهره‌ای نمی‌برند.

وی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۲۰۲۷ عراق گفت: دولت برای تأمین حقوق و مطالبات همه عراقی‌ها، از جمله مردم اقلیم کردستان، در بودجه سال ۲۰۲۷ اهتمام دارد.

سخنگوی دولت عراق با اطمینان دادن به مردم اقلیم کردستان تأکید کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح برای تأمین نیازها و مطالبات همه عراقی‌ها تلاش می‌کند.

العبودی قانون اساسی را ضامن وحدت عراق و حقوق مردم این کشور دانست و گفت: مردم عراق به توانایی نیروهای مسلح برای حفاظت از ثروت نفتی کشور باور دارند و تلاش‌های نیروهای امنیتی برای صیانت از ثروت مردم همچنان ادامه دارد.

وی اشاره کرد که دولت عراق در بازگرداندن اعتماد جامعه بین‌المللی به این کشور موفق بوده است و افزود: اموال بازپس‌گرفته‌شده از مفسدان در صندوق نسل‌ها قرار خواهد گرفت.

او همچنین بر عزم دولت برای جلوگیری از هرگونه قاچاق ثروت‌های ملی تأکید کرد.