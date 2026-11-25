دادگاه عالی فدرال عراق با صدور یک رای تفسیری، بر قانونی بودن اختیارات دولت فدرال در زمینه حفاظت از مرزها، مدیریت گذرگاه‌های مرزی، سیاست‌های گمرکی و نظارت بر بخش نفت و گاز که مناطق واقع در اقلیم کردستان عراق را نیز شامل می‌شود تاکید کرد.

به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق روز چهارشنبه با صدور یک رای تفسیری، بر قانونی بودن اختیارات دولت فدرال در زمینه حفاظت از مرزها، مدیریت گذرگاه‌های مرزی، سیاست‌های گمرکی و نظارت بر بخش نفت و گاز که مناطق واقع در اقلیم کردستان عراق را نیز شامل می‌شود، و نیز ضرورت رعایت هماهنگی میان دولت فدرال، دولت‌های اقلیم‌ها و استانداری‌ها مطابق با قانون اساسی تاکید کرد.

به نوشته بغداد الیوم، دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد این رای در پاسخ به درخواست نخست وزیر عراق برای تفسیر شماری از اصول قانون اساسی صادر شده و با شماره (۲۶۸/ فدرال/ ۲۰۲۶)، بر اساس مفاد بند دوم ماده ۹۳ قانون اساسی و بند دوم ماده ۴ قانون دادگاه فدرال عالی شماره ۳۰ سال ۲۰۰۵، با اصلاحات بعدی، به ثبت رسیده است.

دادگاه توضیح داد که تفسیر اصول قانون اساسی مستلزم تاکید بر این موضوع است که تقسیم اختیارات میان نهادهای دولت فدرال و مقامات اقلیم، خدشه‌ای به وحدت و حاکمیت کشور وارد نمی‌کند و به معنای تجزیه اختیارات انحصاری تعیین‌شده در قانون اساسی نیست. همچنین این تقسیم اختیارات، مجوزی برای تعطیل کردن صلاحیت‌های مشترک یا نادیده گرفتن الزامات هماهنگی مقرر در قانون اساسی محسوب نمی‌شود.

اختیارات دولت فدرال در حفاظت از مرزها

در خصوص حفاظت از مرزها، دادگاه اعلام کرد تامین امنیت و دفاع از مرزهای بین‌المللی عراق، بر اساس مواد ۱۰۹ و بند دوم ماده ۱۱۰ قانون اساسی، از اختیارات انحصاری دولت فدرال است. بر این اساس، دولت فدرال اختیار دارد نیروهای مسلح را در مرزها مستقر و مدیریت کند و اقدامات لازم را برای تامین امنیت تمامی مرزهای کشور با کشورهای همسایه، از جمله مرزهای واقع در مناطق تحت مدیریت اقلیم کردستان، به اجرا بگذارد.

نظارت دولت فدرال بر گذرگاه‌های مرزی

دادگاه درباره گذرگاه‌های مرزی نیز تاکید کرد که مقامات فدرال اختیار نظارت، بازرسی و کنترل عملکرد ادارات فعال در تمامی گذرگاه‌های مرزی، از جمله گذرگاه‌های واقع در اقلیم کردستان را دارند.

این اختیارات بر اساس قانون سازمان گذرگاه‌های مرزی شماره ۳۰ سال ۲۰۱۶ و سایر قوانین مرتبط اعمال می‌شود البته با رعایت مفاد بند نخست ماده ۱۱۴ قانون اساسی که مدیریت امور گمرکی را مستلزم هماهنگی با دولت‌های اقلیم‌ها و استان‌هایی می‌داند که در قالب یک اقلیم سازمان‌دهی نشدند.

ایجاد سامانه یکپارچه گمرکی و مرزی

دادگاه همچنین ایجاد یک سامانه ملی یکپارچه برای مکانیزه‌سازی و هوشمندسازی گذرگاه‌های مرزی و امور گمرکی و اتصال الکترونیکی آن به وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دولت فدرال در سراسر عراق، از جمله گذرگاه‌های اقلیم کردستان را در حیطه اختیارات دولت فدرال دانست.

بر اساس این تفسیر، تعیین استانداردها و ضوابط فنی، مالی و گمرکی مورد نیاز برای راه‌اندازی این سامانه نیز در چارچوب اختیارات دولت فدرال در زمینه تدوین سیاست‌های مالی و گمرکی و تنظیم سیاست تجاری در سراسر مرزهای اقلیم‌ها و استان‌ها قرار می‌گیرد.

دادگاه این موضوع را مستند به بند سوم ماده ۱۱۰ قانون اساسی دانست و بر لزوم رعایت هماهنگی مقرر در بند نخست ماده ۱۱۴ این قانون تاکید کرد.

اختیارات دولت فدرال در بخش نفت و گاز

در خصوص پرونده نفت و گاز، دادگاه با اشاره به ماده ۱۱۲ قانون اساسی اعلام کرد مدیریت نفت و گاز استخراج‌شده باید با مشارکت دولت فدرال و دولت‌های اقلیم‌ها و استان‌های تولیدکننده انجام شود. همچنین بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اساسی، مالکیت نفت و گاز متعلق به تمامی مردم عراق است.

دادگاه تصریح کرد که وزارت نفت دولت فدرال و نهادهای نظارتی ذی‌ربط این کشور، اختیار نظارت، بازرسی و حسابرسی بر میادین نفت و گاز و همچنین عملیات و قراردادهای مرتبط با تولید، استخراج، بازاریابی و صادرات این منابع را دارند.

این اختیارات بر اساس قانون اساسی، قوانین جاری و رای پیشین دادگاه فدرال عالی به شماره (۵۹/ فدرال/ ۲۰۱۲) و پرونده تجمیع‌شده آن به شماره (۱۱۰/ فدرال/ ۲۰۱۹) که در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ صادر شده است، اعمال می‌شود. همچنین قراردادها باید از سوی مراجع ذی‌صلاح و مطابق با قانون منعقد شوند.

سیاست‌های مالی و گمرکی و درآمدهای عمومی

دادگاه در زمینه سیاست‌های مالی و گمرکی نیز تاکید کرد که دولت فدرال بر اساس بند سوم ماده ۱۱۰ قانون اساسی، اختیار تدوین سیاست‌های مالی و گمرکی، تعیین ضوابط و تعرفه‌های یکپارچه گمرکی و نظارت بر درآمدهای عمومی حاصل از عوارض، مالیات‌ها و درآمدهای غیرنفتی در سراسر عراق، از جمله اقلیم کردستان، را در اختیار دارد.

این اختیارات شامل حسابرسی، تسویه و واریز درآمدهای مذکور به خزانه عمومی کشور مطابق با قوانین جاری نیز می‌شود.

دادگاه در عین حال بر ضرورت رعایت بند نخست ماده ۱۱۴ قانون اساسی درباره مدیریت امور گمرکی با هماهنگی دولت‌های اقلیم‌ها و استان‌های خارج از چارچوب اقلیم تاکید کرد. همچنین به رای پیشین دادگاه فدرال عالی به شماره (۲۲۴/ فدرال/ ۲۰۲۳) و پرونده تجمیع‌شده آن به شماره (۲۶۹/ فدرال/ ۲۰۲۳) که در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ صادر شده است، اشاره کرد.

تعیین محدوده جغرافیایی اختیارات اقلیم کردستان عراق

دادگاه فدرال عالی در بخش دیگری از این رای، محدوده جغرافیایی اختیارات اقلیم کردستان عراق را بر اساس بند «الف» ماده ۵۳ قانون اداره دولت عراق برای دوره انتقالی تعیین کرد که ماده ۱۴۳ قانون اساسی سال ۲۰۰۵، اعتبار آن را حفظ کرده است.

بر این اساس، محدوده اختیارات اقلیم شامل مناطقی است که در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۰۳ تحت مدیریت دولت اقلیم کردستان قرار داشتند و در استان‌های دهوک، اربیل، سلیمانیه، کرکوک، دیالی و نینوا واقع شدند.

دادگاه تاکید کرد که اختیارات مقامات اقلیم کردستان عراق نباید به مناطقی خارج از این محدوده جغرافیایی گسترش یابد البته مقررات قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه، مندرج در ماده ۵۸ قانون اداره دولت عراق برای دوره انتقالی و ماده ۱۴۰ قانون اساسی، همچنان باید رعایت شوند.

این دادگاه همچنین اعلام کرد مدیریت مناطق خارج از محدوده جغرافیایی تعیین‌شده برای اختیارات اقلیم کردستان عراق و اعمال صلاحیت‌های قانون اساسی، اداری و اجرایی در این مناطق، بر اساس حدود اختیارات قانونی و قانون اساسی، بر عهده دولت فدرال است.

دادگاه خاطرنشان کرد که اعمال مدیریت اداری از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق در مناطقی خارج از محدوده تعیین‌شده، به ‌خودی‌ خود برای این مقامات صلاحیت قانونی و قانون اساسی ایجاد نمی‌کند.

رای نهایی و لازم‌الاجرا

این رای با اکثریت آرای اعضای دادگاه و با مخالفت دو عضو صادر شده است و بر اساس مواد ۹۳ و ۹۴ قانون اساسی جمهوری عراق مصوب سال ۲۰۰۵ و مواد ۴ و ۵ قانون دادگاه فدرال عالی شماره ۳۰ سال ۲۰۰۵، با اصلاحات اعمال‌شده به موجب قانون شماره ۲۵ سال ۲۰۲۱، قطعی و برای تمامی نهادها و مقامات الزام‌آور است. این رأی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ به‌صورت علنی اعلام شد.