٤ شکارچی غیر مجاز در آذربایجان غربی دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- در تالاب دورگه سنگی نقده و ارتفاعات ارومیه ٤ نفر شکارچی غیر مجاز دستگیر شده و این افراد پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش کردپرس، اکبر قائمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از جمع‌آوری یک رشته تور دام صیادی به طول بیش از ۱۰۰ متر از محدوده تالاب سلدوز خبر داد و گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نقده در جریان گشت و کنترل در تالاب سلدوز، یک رشته تور دام صیادی را جمع‌آوری کردند.



او افزود: موضوع تخلف در چارچوب مقررات قانونی پیگیری می‌شود.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده همچنین از دستگیری ٢ نفر به اتهام شکار غیرمجاز در تالاب دورگه‌سنگی و کشف و ضبط دو قبضه سلاح شکاری خبر داد.



قائمی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نقده در جریان گشت و کنترل در تالاب دورگه‌سنگی، دو نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کرده و این عملیات، دو قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.



قائمی اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش کنند.

دستگیری شکارچیان غیر مجاز در ارومیه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه نیز از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات روستای قرنساء در جاده ارومیه ـ سرو خبر داد.



مختار خانی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در جریان گشت و کنترل در ارتفاعات روستای قرنساء، دو نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.



او افزود: در این ماموریت، دو قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه فاخته کشف و ضبط شد.



خانی اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

