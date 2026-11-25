استقبال رؤسای قوای عراق از ابتکار فائق زیدان برای برگزاری گفتوگوی ملی میان اربیل و بغداد
به گزارش کردپرس به نقل از درەو، روز چهارشنبە 25/ 11/ 2026 دفتر رسانهای نخستوزیر عراق با انتشار بیانیهای جزئیات نشست عصر امروز رؤسای قوای این کشور (متشکل از نخستوزیر، رئیس پارلمان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی قضایی) را تشریح کرد.
بر اساس این بیانیه، شرکتکنندگان در این نشست حمایت خود را از اقدامات دولت در راستای مبارزه با فساد و مقابله با قاچاق نفت و فرآوردههای نفتی مجدداً مورد تأکید قرار دادند. حاضران همچنین بر اهمیت هماهنگی مستمر میان نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی به منظور تعقیب عوامل دخیل در این پروندهها و برخورد قانونی با آنها با هدف صیانت از بیتالمال و ثروتهای نفتی کشور تأکید کردند.
در بخش دیگری از این نشست، رؤسای قوای عراق از ابتکار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، برای برگزاری یک گفتوگوی ملی تحت نظارت وی در تاریخ اول دسامبر ۲۰۲۶ استقبال کردند.
قرار است این نشست با حضور هر چهار قوه و با میزبانی از برخی طرفهای ذیربط و یاریرسان برگزار شود تا زمینه برای حلوفصل بحران قانون اساسی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان عراق و دستیابی به راهحلهایی در چارچوب قانون اساسی فراهم گردد.
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