رؤسای قوای چهارگانه عراق در نشست عصر امروز خود، ضمن تأکید بر حمایت همه‌جانبه از اقدامات دولت برای مبارزه با فساد و قاچاق نفت، از طرح رئیس شورای عالی قضایی برای برگزاری نشست مشترک میان دولت فدرال و اقلیم کردستان در ابتدای ماه آینده میلادی استقبال کردند.