شورای عالی قضایی عراق با تأکید بر یکپارچگی و استقلال این کشور، از دولت مرکزی، دولت اقلیم کردستان و تمامی جریان‌های سیاسی خواست به مفاد قانون اساسی سال ۲۰۰۵ پایبند باشند.

به گزارش کردپرس، همزمان با افزایش تنش و اختلافات سیاسی و اجرایی میان دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان بر سر مدیریت میادین نفتی، گذرگاه‌های مرزی و اختیارات قانونی اقلیم، شورای عالی قضایی عراق امروز چهارشنبه از دولت مرکزی، دولت اقلیم کردستان و تمامی جریان‌ها و نیروهای سیاسی این کشور خواست به قانون اساسی پایبند باشند.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق(واع)، این شورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: عراق کشوری واحد و فدرال و مستقل است که نظام حکومتی آن جمهوری، پارلمانی و دموکراتیک است و مفاد قانون اساسی سال ۲۰۰۵ تضمین‌کننده این ساختار است و تفسیر اصول و مواد آن در صلاحیت دادگاه فدرال عالی قرار دارد.

شورای عالی قضایی عراق همچنین از دولت مرکزی، دولت اقلیم کردستان و تمامی جریان‌های سیاسی ذی‌ربط خواست به آنچه در قانون اساسی این کشور تصریح شده است، پایبند باشند.

اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق در بیانیه‌ای مشترک در واکنش به تصمیم‌های اخیر دولت فدرال عراق تاکید کردند که تعرض به حقوق و دستاوردهای اقلیم کردستان «خط قرمز» است و تصمیم‌های یک‌جانبه به امنیت و ثبات عراق کمک نمی‌کند.

گفتنی است علی الزیدی نخست وزیر عراق اخیرا در پی تحقیقات مربوط به پرونده قاچاق نفت، مجموعه‌ای از تصمیمات را از جمله واگذاری مدیریت گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به نهادهای فدرال عراق و جلوگیری از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بدون موافقت وزارت نفت این کشور اتخاذ کرد که این این تصمیمات با واکنش منفی حکومت اقلیم کردستان و احزاب اصلی کرد، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، مواجه شد.