اعلام همبستگی اقلیم کردستان با عربستان سعودی پس از حمله به فرودگاه ریاض

ریاست اقلیم کردستان با محکوم کردن حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، حمایت و همدردی خود با عربستان سعودی را اعلام کرد و خواستار حفاظت از جان غیرنظامیان و کاهش تنش‌ها در منطقه شد.

به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان با محکوم کردن شدید حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بر حمایت و همدردی خود با این کشور تأکید کرد.

ریاست اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حمله‌ای را که روز شنبه علیه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض انجام شد و در پی آن شماری از مردم کشته و زخمی شدند، به‌شدت محکوم می‌کنیم.»

در این بیانیه آمده است: «مراتب تسلیت، همدردی و همدردی خود را به رهبری، دولت و مردم پادشاهی عربستان سعودی و خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.» ریاست اقلیم کردستان همچنین تأکید کرد: «حمایت و همدردی خود با پادشاهی عربستان سعودی را تکرار می‌کنیم» و بر ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان، کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید داریم.

بر اساس اعلام سازمان هوانوردی غیرنظامی عربستان سعودی، حملات روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض به کشته شدن ۱۲ نفر، از جمله یک شهروند آمریکایی، و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر منجر شده است.