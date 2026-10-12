به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در نظر دارد با ایجاد سه وزارتخانه جدید، تغییراتی در ساختار کابینه خود ایجاد کند؛ اقدامی که به گفته منابع، بخشی از توافق‌ها برای مشارکت دادن گروه‌های مسلحی است که تصمیم به زمین گذاشتن سلاح و ورود به روند سیاسی گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، دو وزارتخانه از این سه وزارتخانه جدید به گروه‌های مسلح اختصاص خواهد یافت. قرار است وزارتخانه‌ای جدید با عنوان «وزارت هوش مصنوعی» ایجاد و این پست به محمد الدراجي، نامزد کتائب امام علی، سپرده شود. همچنین بخش گردشگری از وزارت ورزش و جوانان جدا شده و به وزارتخانه‌ای مستقل تبدیل خواهد شد و قرار است این وزارتخانه سهم کتائب سیدالشهدا باشد.

وزارتخانه سوم نیز با عنوان «وزارت دولت در امور خارجی» پیشنهاد شده و قرار است به ترکمان‌ها اختصاص یابد. محمد سمعان به‌عنوان نامزد این پست معرفی شده است.

در همین زمینه، حزب دموکرات کردستان نسبت به ایجاد این وزارتخانه ملاحظه دارد و معتقد است تشکیل این پست جدید ممکن است مانع ایجاد کرده و در فعالیت‌های وزارت امور خارجه عراق اختلال ایجاد کند. از نظر اقتصادی نیز کارشناسان مالی درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داده‌اند.

به گفته آنان، ایجاد سه وزارتخانه جدید سالانه بیش از ۳ هزارمیلیارد دینار هزینه اضافی بر دولت تحمیل خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که عراق با چالش‌ها و بحران‌های مالی روبه‌روست و بر کاهش هزینه‌های عمومی تأکید می‌شود.