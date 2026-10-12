بازگشت اراضی دولتی به بیت المال در کردستان به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان

سرویس کردستان - سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان گفت: حدود ۱۵ هزار مترمربع از اراضی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن به ارزش ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، با اقدامات حقوقی ، کارشناسی و بازبینی مجدد ازواگذاری های غیر مجاز و بدون رعایت صرفه و صلاح دولت جلوگیری و به بیت المال بازگردانده شد.

به گزارش کرد پرس، زانیار زندی در گفت و گو با رسانه های کردستان، گفت: در شش ماهه نخست امسال، از واگذاری شش هزار و ۴۰۰ مترمربع زمین بدون شرایط مزایده و پنج هزار مترمربع زمین در قالب مزایده با قیمت غیرکارشناسی و غیر واقعی جلوگیری و همچنین ارزش افزایی بر روی چهارهزار متر مربع زمین تجاری در شهرستان سنندج صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: صیانت از حقوق مردم و حفظ و حراست از اراضی و املاک دولتی، از خطوط قرمز مدیرکل راه و شهرسازی استان است و در این زمینه با دقت و حساسیتی خاص با تصمیم گیری های غیرکارشناسی برخورد می شود.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان افزود: اعمال قانون ارزش افزایی ناشی از تغییر کاربری، بازبینی و ارزیابی مجدد کارشناسی اراضی و جلوگیری از واگذاری های غیرکارشناسی، از جمله اقداماتی بود که مانع ازدستیابی افراد به بخشی از اراضی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن در استان شد.

زندی با تاکید بر اینکه منابع حاصل از این اقدامات متعلق به مردم است، ادامه داد: مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حاصل از صیانت از این اراضی و املاک، در راستای توسعه طرح نهضت ملی مسکن ، پروژه های مسکن مشارکتی، آماده سازی اراضی و سایر طرح های مرتبط در استان هزینه خواهد شد.

وی یادآور شد: این منابع، حق مسلم تک تک شهروندان کردستانی است و این معاونت خود را موظف می داند از حقوق عمومی و سرمایه های متعلق به مردم صیانت کند.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت در واگذاری اراضی و املاک ملی و دولتی، بیان کرد: همه شهروندان در بهره مندی از ظرفیت های قانونی، از حقوق یکسان برخوردارند و عدالت در توزیع و صیانت از سرمایه های بیت المال، رسالت و تکلیف مدیران و کارشناسان راه و شهرسازی است.