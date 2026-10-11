کردپرس
استاندار کردستان بر تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تأکید کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۸:۱۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

استاندار کردستان بر تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تأکید کرد

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر نقش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در توسعه پایدار استان، بر تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و گسترش تعامل این صندوق با فرمانداران، بخشداران و دهیاران برای توسعه خدمات بیمه‌ای در مناطق روستایی و مرزی تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در دیدار با مدیر و کارکنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان، خدمات این صندوق را در ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف مؤثر دانست و اظهار کرد: فعالیت‌های صندوق در ابعاد مختلف زندگی خانوارهای تحت پوشش، از جمله بهبود وضعیت اقتصادی، تقویت تولید، تأمین معیشت، افزایش رفاه و ارتقای امید و انگیزه اجتماعی، اثرگذار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های صندوق در استان، افزود: مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی خود را همراه و همکار این مجموعه می‌دانند و برای تحقق برنامه‌های آن، هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد.

استاندار کردستان همچنین بر ضرورت گسترش شبکه ارتباطی صندوق با جامعه هدف تأکید کرد و خواستار تقویت تعامل این مجموعه با دهیاران، بخشداران، فرمانداران و مدیرکل حوزه روستایی استانداری شد.

لهونی با تأکید بر اهمیت مناطق مرزی استان، اظهار کرد: همکاری و تعامل فرمانداران شهرستان‌های مرزی با صندوق باید بیش از پیش تقویت شود تا زمینه توسعه خدمات بیمه‌ای و بهره‌مندی بیشتر جامعه هدف از ظرفیت‌های این مجموعه فراهم شود.

وی معرفی هدفمند خدمات صندوق را متناسب با ظرفیت‌های اثرگذاری آن در بخش‌های مختلف جامعه ضروری دانست و گفت: در کنار استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی، می‌توان از ظرفیت مراجع اجتماعی و ائمه جمعه نیز برای آگاهی‌بخشی به جامعه هدف و معرفی خدمات صندوق بهره گرفت.

در این نشست، امجد حسین‌پناهی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این مجموعه ارائه کرد و خواستار تشکیل شورای راهبردی صندوق در استان برای تقویت هماهنگی‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
خسارت تگرگ به ۸۵ هکتار از باغات پیرانشهر
خبر قبلی
خسارت تگرگ به ۸۵ هکتار از باغات پیرانشهر
بازداشت ۴۹ شهروند سوری در حملات رژیم صهیونیستی به سوریه
خبر بعدی
بازداشت ۴۹ شهروند سوری در حملات رژیم صهیونیستی به سوریه
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.