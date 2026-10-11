سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر نقش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در توسعه پایدار استان، بر تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و گسترش تعامل این صندوق با فرمانداران، بخشداران و دهیاران برای توسعه خدمات بیمه‌ای در مناطق روستایی و مرزی تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در دیدار با مدیر و کارکنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان، خدمات این صندوق را در ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف مؤثر دانست و اظهار کرد: فعالیت‌های صندوق در ابعاد مختلف زندگی خانوارهای تحت پوشش، از جمله بهبود وضعیت اقتصادی، تقویت تولید، تأمین معیشت، افزایش رفاه و ارتقای امید و انگیزه اجتماعی، اثرگذار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های صندوق در استان، افزود: مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی خود را همراه و همکار این مجموعه می‌دانند و برای تحقق برنامه‌های آن، هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد.

استاندار کردستان همچنین بر ضرورت گسترش شبکه ارتباطی صندوق با جامعه هدف تأکید کرد و خواستار تقویت تعامل این مجموعه با دهیاران، بخشداران، فرمانداران و مدیرکل حوزه روستایی استانداری شد.

لهونی با تأکید بر اهمیت مناطق مرزی استان، اظهار کرد: همکاری و تعامل فرمانداران شهرستان‌های مرزی با صندوق باید بیش از پیش تقویت شود تا زمینه توسعه خدمات بیمه‌ای و بهره‌مندی بیشتر جامعه هدف از ظرفیت‌های این مجموعه فراهم شود.

وی معرفی هدفمند خدمات صندوق را متناسب با ظرفیت‌های اثرگذاری آن در بخش‌های مختلف جامعه ضروری دانست و گفت: در کنار استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی، می‌توان از ظرفیت مراجع اجتماعی و ائمه جمعه نیز برای آگاهی‌بخشی به جامعه هدف و معرفی خدمات صندوق بهره گرفت.

در این نشست، امجد حسین‌پناهی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این مجموعه ارائه کرد و خواستار تشکیل شورای راهبردی صندوق در استان برای تقویت هماهنگی‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شد.