بازداشت ۴۹ شهروند سوری در حملات رژیم صهیونیستی به سوریه

سرویس سوریه - کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون ۴۹ شهروند سوریه را بازداشت کرده و در جریان ۲۸۰ حمله مسلحانه به سوریه، موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط این رژیم گزارش شده است.

به گزارش کردپرس، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در جریان حملات نظامی خود به سوریه در ماه سپتامبر، ۴۹ شهروند سوری را بازداشت کرده است. این نهاد همچنین با اشاره به تداوم حملات این رژیم، از گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، رفتارهای غیرقانونی و تخریب اموال و معیشت شهروندان سوری ابراز نگرانی کرد.

بر اساس بیانیه دفتر فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که روز جمعه منتشر شد، این نهاد موارد بازداشت‌شدگان آزادشده و همچنین گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر علیه بازداشت‌شدگان را ثبت و گزارش کرده است.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که شمار حملات اسرائیل به سوریه در ماه سپتامبر به بالاترین رقم ماهانه از آغاز سال جاری میلادی رسیده است. به گفته این نهاد، این حملات شامل یورش‌ها، تیراندازی‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب اموال و منابع معیشتی شهروندان سوری بوده است.

در این گزارش همچنین به مواردی از ارعاب غیرنظامیان، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب منابع معیشتی اشاره شده که نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق هدف حملات را افزایش داده است.

اسرائیل تاکنون درباره این بیانیه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اظهار نظری نکرده است.

در همین حال، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد در جریان نشست این هفته سازمان ملل، حملات اسرائیل را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی سوریه شد.