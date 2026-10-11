خسارت تگرگ به ۸۵ هکتار از باغات پیرانشهر

سرویس آذربایجان غربی- مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: بارش شدید تگرگ به ۸۵ هکتار از باغات منطقه پیران این شهرستان خسارت وارد کرد و میزان زیان وارده به باغداران حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است

به گزارش کردپرس، عمر علی‌پور در گفت و گویی خبری اظهار کرد: پس از وقوع بارش شدید تگرگ و گزارش خسارت به باغ‌های منطقه پیران، بلافاصله کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای بررسی وضعیت باغ‌ها و ارزیابی میزان خسارت به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۸۰ هکتار از باغ‌های سیب و پنج هکتار از باغ‌های انگور منطقه دچار خسارت شده‌اند و میزان زیان واردشده به باغداران حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: گزارش‌های مربوط به خسارت‌های واردشده به باغداران برای بررسی وضعیت کشاورزان آسیب‌دیده و پیگیری حمایت‌های لازم به ستاد مدیریت بحران شهرستان ارائه شده است.

علی‌پور با اشاره به پایین بودن سطح پوشش بیمه‌ای باغ‌های شهرستان گفت: کمتر از پنج هکتار از باغ‌های پیرانشهر تحت پوشش بیمه قرار دارد که این موضوع می‌تواند جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی را برای باغداران با دشواری بیشتری همراه کند.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده اظهار کرد: بررسی خسارت‌ها و پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به وضعیت باغداران و فراهم کردن زمینه حمایت از آنان ضروری است.