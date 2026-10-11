نامزدهای احزاب برای کابینه الزیدی نهایی شدند

به گزارش کردپرس، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق به مراحل پایانی نزدیک شده و احزاب و جریان‌های سیاسی نامزدهای خود برای تصدی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های نخست‌وزیری را مشخص کرده‌اند.

مرکز مطالعات عراق نوشت: فراکسیون حزب دموکرات کردستان نیز نامزدهای خود را نهایی کرده است؛ بر اساس این فهرست، بنکین ریکانی برای معاونت نخست‌وزیری و ریباز حملان برای وزارت مسکن معرفی شده‌اند. قرار است علی زیدی روز یکشنبه سوابق تمامی نامزدهای کابینه را به پارلمان ارسال کند و رأی‌گیری درباره آنها روز دوشنبه انجام شود.

در میان جریان‌های شیعه نیز نامزدهای چند وزارتخانه مشخص شده‌اند. یاسر صخیل از ائتلاف دولت قانون برای وزارت کشور، حیدر بهاء از دولت قانون برای وزارت آموزش عالی، محمد الموسوی از عصائب اهل الحق برای وزارت کار، صفاء الکنانی از جریان حکمت برای وزارت جوانان و ورزش، محمد صاحب الدراجی برای وزارت هوش مصنوعی و اعمار و توسعه و علی الدخیلی از جریان منتصرون سیدالشهدا برای وزارت گردشگری معرفی شده‌اند. همچنین لیث الخزعلی از عصائب اهل الحق و محسن المندلاوی از جریان اساس برای معاونت‌های نخست‌وزیری نامزد شده‌اند.

در میان جریان‌های سنی نیز محمد تمیم از تقدم برای معاونت نخست‌وزیری، علی الاعرجی از الحسم برای وزارت دفاع، علی النعیمی از عزم برای وزارت برنامه‌ریزی و زید علی از عزم برای وزارت فرهنگ معرفی شده‌اند. در سهم ترکمن‌ها نیز محمد سمعان، رئیس جبهه ترکمن و استاندار کرکوک، برای وزارت امور دولتی نامزد شده است.

وزارت مهاجرت نیز احتمالا به کتله صونا، نماینده مسیحیان عراق، خواهد رسید؛ با این حال، مخالفت برخی جریان‌ها با این گزینه ممکن است به انتخاب یک شخصیت توافقی برای این وزارتخانه منجر شود.

بر اساس این گزارش، دولت قصد دارد سه وزارتخانه جدید شامل گردشگری، هوش مصنوعی و امور دولتی ایجاد کند. رایزنی‌های چارچوب هماهنگی برای نهایی کردن نامزدهای باقی‌مانده نیز تا پایان امروز ادامه خواهد داشت.