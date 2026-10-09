جشن مهرگان در جوار غار کرفتو برای دومین سال متوالی برگزار شد

سرویس کردستان ـ جشن مهرگان برای دومین سال پیاپی در محوطه غار تاریخی کرفتو در شهرستان دیواندره برگزار شد؛ رویدادی فرهنگی که به گفته استاندار کردستان، فرصتی برای معرفی میراث تاریخی استان، توسعه گردشگری و جلب توجه عمومی به پرونده ثبت جهانی این اثر تاریخی است.

به گزارش کرد پرس، آرش زره‌تن لهونی در حاشیه برگزاری این جشن با اشاره به استقبال مردم از این رویداد اظهار کرد: حضور مردم در جشن مهرگان نشان‌دهنده ظرفیت کردستان برای میزبانی از برنامه‌هایی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارند.

وی برگزاری آیین‌های فرهنگی در جوار آثار تاریخی را فرصتی برای معرفی داشته‌های استان به مردم سراسر کشور دانست و افزود: انتخاب غار کرفتو برای میزبانی از این جشن، با هدف معرفی بیشتر این اثر ارزشمند و افزایش توجه به جایگاه تاریخی و گردشگری آن انجام شده است.

استاندار کردستان با اشاره به پیگیری‌ها برای ثبت جهانی غار کرفتو در فهرست میراث جهانی یونسکو گفت: معرفی ظرفیت‌های این اثر از طریق برگزاری رویدادهای فرهنگی می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از اهمیت تاریخی و گردشگری آن کمک کند.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه غار کرفتو از جاذبه‌های شاخص تاریخی و فرهنگی کردستان به شمار می‌رود، ابراز امیدواری کرد که تداوم برگزاری جشن مهرگان در این محوطه، زمینه معرفی گسترده‌تر میراث فرهنگی استان و جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.

انجام ۱۶ طرح مطالعاتی و تحقیقاتی در غار کرفتو

فرماندار دیواندره نیز در حاشیه این مراسم، با اشاره به ظرفیت‌های غار کرفتو برای توسعه گردشگری منطقه گفت: تاکنون ۱۶ طرح مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه‌های دیرینه‌شناسی، زمین‌شناسی، اقلیم‌شناسی و تعیین حریم این غار انجام شده است که می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری درباره ویژگی‌های این اثر در اختیار کارشناسان قرار دهد.

ناصح محمدخانی با اشاره به حضور شرکت‌کنندگانی از شهرهای مختلف کشور در جشن مهرگان اظهار کرد: استقبال از این مراسم بیانگر علاقه‌مندی مردم به آیین‌های کهن ایرانی و ظرفیت منطقه برای میزبانی از رویدادهای فرهنگی است.

وی پیگیری ثبت جهانی غار کرفتو را از برنامه‌های مورد تأکید مدیریت استان برشمرد و افزود: حفاظت و معرفی این اثر تاریخی، علاوه بر جذب گردشگر، می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت ساکنان منطقه را فراهم کند.

فرماندار دیواندره همچنین از افزایش اعتبار اختصاص‌یافته به مجموعه غار کرفتو از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این اعتبار در مسیر ساماندهی و توسعه مجموعه و فراهم‌کردن زمینه معرفی بهتر آن در سطح ملی و بین‌المللی اهمیت دارد.

محمدخانی با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره قدمت زمین‌شناسی غار کرفتو، این قدمت را حدود هشت تا ۹ هزار سال عنوان کرد و بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی و توجه به حفاظت از این میراث طبیعی و تاریخی تأکید کرد.

اجرای طرح‌های عمرانی در دیواندره

فرماندار دیواندره در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۷۳ روستای دیواندره، پیش از این ۴۲ روستا آسفالت شده بود که به گفته وی، ۳۸ روستا از این تعداد در دوره دولت چهاردهم و مدیریت جدید استان آسفالت شده‌اند.

وی با اشاره به طرح‌های راه‌سازی در محدوده شهرستان افزود: ۵۷ کیلومتر از مسیر کریدور غرب کشور در محدوده دیواندره قرار دارد و عملیات اجرایی این مسیر در سه نقطه در حال انجام است.

محمدخانی توسعه فضاهای آموزشی را از دیگر محورهای عمرانی شهرستان دانست و اظهار کرد: ۱۷ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان در دیواندره احداث شده است که بر اساس آمار اعلام‌شده، شهرستان در این بخش رتبه نخست استان و رتبه ششم کشور را کسب کرده است.

وی تأکید کرد: توجه هم‌زمان به حفاظت و معرفی آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اجرای طرح‌های راه‌سازی، عمران روستایی و گسترش فضاهای آموزشی می‌تواند به توسعه متوازن شهرستان و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.