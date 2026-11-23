معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان خبر داد؛

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: بر اساس جدول ارزیابی عملکرد یکساله، شش ماهه و پیش بینی اتمام پروژه های انبوه سازی مسکن، استان کردستان درمحدوده سبز قرار گرفته است که نشان دهنده وضعیت مطلوب استان در شاخص مورد ارزیابی است.

به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی اظهار کرد: در ارزیابی انجام شده از وضعیت پروژه های انبوه سازی مسکن در استان های کشور، عملکرد استان کردستان در محدوده سبز قرار گرفته و این موضوع بیانگر وضعیت قابل قبول پروژه های استان در شاخص های مورد بررسی است.

وی افزود: در این جدول، عملکرد استان های مختلف با رنگ های سبز، زرد، نارنجی و قرمز مشخص شده است که هر یک بیانگر وضعیت متفاوت استان ها در شاخص های ارزیابی پروژه های انبوه سازی و روند پیشرفت آنهاست.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت این ارزیابی ها و جایگاه استان در میانه متوسط به بالای این جدول،گفت: بررسی روند پیشرفت پروژه ها، میزان تحقق برنامه های اجرایی و پیش بینی زمان اتمام واحدهای مسکونی از جمله موضوعات مهم در پایش عملکرد پروژه های انبوه سازی است.

جمشیدی ادامه داد: قرار گرفتن کردستان در محدوده سبز این ارزیابی، حاصل تلاش مجموعه اجرایی بخش مسکن استان و پیگیری روند اجرای پروژه هاست و می تواند به عنوان یکی از نقاط قوت عملکرد استان در حوزه انبوه سازی مسکن مورد توجه قرار گیرد.

وی قرار گرفتن استان در محدوده رنگ سبز را نماد اهتمام و نگاه ویژه مدیریت و کارکنان مجموعه حوزه مسکن در سال جاری، دانست و تاکید کرد: پایش مستمر پروژه ها و پیگیری موانع اجرایی با هدف تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی و تحقق برنامه های پیش بینی شده در دستور کار مجموعه راه و شهرسازی استان قرار دارد.