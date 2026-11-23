کردستان در ارزیابی عملکرد پروژه های انبوه سازی مسکن در محدوده سبز قرار گرفت
به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی اظهار کرد: در ارزیابی انجام شده از وضعیت پروژه های انبوه سازی مسکن در استان های کشور، عملکرد استان کردستان در محدوده سبز قرار گرفته و این موضوع بیانگر وضعیت قابل قبول پروژه های استان در شاخص های مورد بررسی است.
وی افزود: در این جدول، عملکرد استان های مختلف با رنگ های سبز، زرد، نارنجی و قرمز مشخص شده است که هر یک بیانگر وضعیت متفاوت استان ها در شاخص های ارزیابی پروژه های انبوه سازی و روند پیشرفت آنهاست.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت این ارزیابی ها و جایگاه استان در میانه متوسط به بالای این جدول،گفت: بررسی روند پیشرفت پروژه ها، میزان تحقق برنامه های اجرایی و پیش بینی زمان اتمام واحدهای مسکونی از جمله موضوعات مهم در پایش عملکرد پروژه های انبوه سازی است.
جمشیدی ادامه داد: قرار گرفتن کردستان در محدوده سبز این ارزیابی، حاصل تلاش مجموعه اجرایی بخش مسکن استان و پیگیری روند اجرای پروژه هاست و می تواند به عنوان یکی از نقاط قوت عملکرد استان در حوزه انبوه سازی مسکن مورد توجه قرار گیرد.
وی قرار گرفتن استان در محدوده رنگ سبز را نماد اهتمام و نگاه ویژه مدیریت و کارکنان مجموعه حوزه مسکن در سال جاری، دانست و تاکید کرد: پایش مستمر پروژه ها و پیگیری موانع اجرایی با هدف تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی و تحقق برنامه های پیش بینی شده در دستور کار مجموعه راه و شهرسازی استان قرار دارد.
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