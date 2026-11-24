فعال رسانه‌ای اقلیم کردستان در انتقاد از عملکرد حاکمان و مدیریت منابع طبیعی

امیر مام والی، فعال رسانه‌ای اقلیم کردستان، با انتقاد از نحوه مدیریت منابع طبیعی و توزیع ثروت عمومی در این منطقه، گفت در حالی که درآمدهای نفت و گاز در اختیار صاحبان قدرت قرار دارد، مردم با فقر، کمبود سوخت و قطعی برق مواجه‌اند. وی همچنین خواستار پایان دادن به انحصار منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی از سوی گروه‌های صاحب نفوذ شد.

بە گزارش کردپرس امیر مام والی، فعال رسانه‌ای اقلیم کردستان، در گفتگو با رسانەهای اقلیم کردستان انتقادی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و نحوه مدیریت منابع طبیعی در این منطقه، از انحصار ثروت‌های عمومی و اولویت یافتن منافع صاحبان قدرت بر نیازهای شهروندان، انتقاد کرد و با طرح این پرسش که چرا خطوط لوله نفت و گاز از مردم مقدس‌تر شمرده می‌شوند، تأکید کرد که ارزش واقعی منابع و ثروت‌های یک سرزمین باید در خدمت به مردم و بهبود زندگی آنان معنا پیدا کند.

وی در این مصاحبە گفتە است: پارلمان مقدس نیست، دولت مقدس نیست؛ اوضاع به‌گونه‌ای است که مردم چنان به ستوه آمده‌اند که حتی خاک نیز دیگر نزد آنان قداستی ندارد. در واقع، تنها چیزی که مقدس است، مردم هستند. کافی است نگاهی بیندازیم؛ هر آنچه مقدس بوده، زیر پا گذاشته شده است. مردم در سرزمینی حاصلخیز گرسنه‌اند؛ در سرزمینی که سرشار از نفت است، مردم از نفت بی‌بهره‌اند؛ در سرزمینی که ذخایر عظیم گاز دارد، مردم گاز ندارند؛ مردم برق ندارند، اما برق را به خارج از اقلیم صادر می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه از نگاه حاکمان کرد، خطوط لوله نفت و گاز از مردم مقدس‌ترند. واقعیت این است که در اقلیم کردستان، بازار و ثروت‌های طبیعی در انحصار گروهی الیگارش قرار گرفته و سایر مردم متضرر شده‌اند. سود نفت و گاز به جیب صاحبان قدرت می‌رود، اما دود و زیان سوخت نصیب مردم ما می‌شود!

این فعال رسانەای اقلیم کردستان تصریح کرد: آخر چگونه می‌توان برای یک فرد بی‌چیز و فقیر (برای من) توضیح داد که خاک مقدس است؟ در شرایط کنونی، آنچه نزد مردم قداست دارد، احترام گذاشتن به آنان از طریق خدمت‌رسانی است، نه غارت و استثمارشان. به همین دلیل، اکنون اکثریت مردم خواهان آن هستند که چاه‌های نفت و تمام ثروت‌های طبیعی از کنترل شما خارج شود و به حاکمیت شما پایان داده شود.

وی تأکید کرد: در کوتاه‌ترین جمله می‌توان گفت: تمام این خاک و ثروت‌هایش برای یک فرد فقیر حتی به‌اندازه یک بشکه نفت ارزش ندارد؛ بشکه‌ای که بتواند با درآمد حاصل از آن، خود، خانواده و فرزندانش را از سرمای زمستان نجات دهد.