خبر نویسنده: گروه کردستان کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۳:۴۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مربی کردستانی به اردوی تیم ملی منتخب دوومیدانی دعوت شد
سرویس کردستان - میلاد سیار، مربی دوومیدانی استان کردستان، با دعوت فدراسیون به اردوی تیم ملی منتخبین کشور که در تهران برگزار می شود، پیوست.
به گزارش کرد پرس، این مربی کردستانی در اردوی آماده سازی تیم ملی منتخبین که از یکشنبه اول آذرماه در کمپ تیم های ملی آفتاب انقلاب تهران آغاز شده است، حضور دارد.
این اردو به مدت یک هفته برگزار می شود و میلاد سیار در این مدت در کنار کادر فنی تیم ملی منتخبین فعالیت خواهد کرد.
دعوت از این مربی استان کردستان در راستای بهره گیری از ظرفیت مربیان مستعد استان ها و تقویت کادر فنی مجموعه های ملی دوومیدانی انجام شده است.
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