یک رسانه عربی گزارش داد که اتحادیه میهنی کردستان عراق در پی تشدید اختلافات با حزب دموکرات کردستان، به دنبال ایجاد ساختار اداری جداگانه در سلیمانیه است؛ تلاشی که با مخالفت جریان‌های سیاسی در بغداد روبه‌رو شده و نگرانی‌ها درباره تعمیق شکاف‌های سیاسی در اقلیم کردستان عراق را افزایش داده است.

کردپرس -روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی نوشت که اتحادیه میهنی کردستان پس از خروج از دولت اقلیم کردستان عراق، تحرکات خود را برای جلب حمایت سیاسی در بغداد افزایش داده و در دیدار با احزاب عضو ائتلاف اداره دولت، خواستار همراهی با طرح ایجاد اداره‌ای مستقل در سلیمانیه شده است.

بر اساس این گزارش، منابع سیاسی عراقی گفته‌اند که جریان‌های سیاسی در بغداد با ایجاد دو اداره جداگانه در اقلیم کردستان مخالف هستند و معتقدند چنین اقدامی می‌تواند به افزایش اختلافات و تنش‌های اجتماعی در مناطق کردنشین منجر شود. این جریان‌ها تاکید دارند که اختلافات باید در چارچوب قانون اساسی حل‌وفصل شود؛ قانونی که اقلیم کردستان را با ساختار کنونی و دولت محلی مستقر در اربیل به رسمیت می‌شناسد.

بافل طالبانی پیش‌تر در اعتراض به برگزاری نشست پارلمان اقلیم کردستان عراق با حمایت حزب دموکرات و بدون حضور اتحادیه میهنی، خروج حزبش از دولت اقلیم را اعلام کرده بود. در آن نشست، فالا فرید ابراهیم به ریاست پارلمان انتخاب شد. طالبانی همچنین اعلام کرد حزبش روند انتخاب رئیس اقلیم و رئیس دولت محلی در سلیمانیه را دنبال خواهد کرد.

این تصمیم به کناره‌گیری اتحادیه میهنی از شماری از مناصب مهم دولت اقلیم، از جمله معاونت نخست‌وزیری، معاونت ریاست اقلیم و پنج وزارتخانه منجر شد.

میانجی‌گری‌ها برای حل اختلاف بی‌نتیجه ماند

در ادامه این تحولات، میانجی‌گری‌هایی برای برگزاری نشست میان دفاتر سیاسی دو حزب انجام شد و نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی روز شنبه دیدار کردند؛ اما این نشست، به گفته منابع سیاسی کُرد، بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت.

بر اساس اطلاعاتی که منابع کرد در اختیار العربی الجدید قرار داده‌اند، اتحادیه میهنی در این دیدار خواستار انحلال هیئت‌رئیسه تازه‌منتخب پارلمان اقلیم، برکناری سه نماینده این حزب و همچنین حل‌وفصل برخی اختلافات امنیتی شد.

طبق این گزارش، حزب دموکرات با انحلال پارلمان مخالفت کرد، اما آمادگی خود را برای بررسی اختلافات مربوط به اعضای هیئت‌رئیسه و پرونده‌های امنیتی اعلام کرد. این حزب همچنین تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره عضویت سه نماینده یادشده، در چارچوب مقررات قانونی و بر عهده خود آنها است.

در همین حال، علی الدفاعی، سخنگوی شورای عالی اسلامی در بغداد گفت که هیئت‌های اتحادیه میهنی در دیدار با جریان‌های سیاسی پایتخت، از آنچه بی‌توجهی اربیل به مناطق سلیمانیه و حلبچه، تخصیص نیافتن سهم مالی این مناطق از بودجه و اعمال فشار بر نمایندگان نزدیک به اتحادیه میهنی خوانده‌اند، شکایت کرده‌اند.

وی افزود: اتحادیه میهنی خواستار ایجاد اداره‌ای جداگانه در سلیمانیه با هماهنگی دولت فدرال عراق شده است و ائتلاف چارچوب هماهنگی بر ضرورت برگزاری همه‌پرسی در مناطق موردنظر، به‌ویژه سلیمانیه و حلبچه، برای اطمینان از برخورداری چنین تصمیمی از حمایت مردم تاکید کرده است.

این اختلافات در حالی ادامه دارد که احزاب کُرد از زمان انتخابات پارلمان اقلیم در اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون نتوانسته‌اند درباره تشکیل دولت جدید به توافق برسند. در آن انتخابات، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی به دست آورد. جنبش نسل جدید نیز ۱۵ کرسی کسب کرد و اتحادیه میهنی با ائتلاف این جنبش، فراکسیونی ۳۸ کرسی تشکیل داد.