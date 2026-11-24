تأکید بغداد بر مدیریت فدرال میادین نفتی و برخورد با کم‌کاری‌ها

باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، با اعلام اینکه نخست‌وزیر این کشور قصد دارد با سپردن کنترل گذرگاه‌های مرزی از شمال تا جنوب به ارتش به پرونده قاچاق پایان دهد، دولت اقلیم کردستان را به تخلف در میادین نفتی تحت کنترل خود در منطقه شمال متهم کرد و خواستار مدیریت فدرال این میادین توسط وزارت نفت عراق شد.

به گزارش کردپرس باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور با اشاره به اقدامات اخیر برای مقابله با قاچاق نفت اظهار داشت: نخست‌وزیر عراق برای بستن پرونده‌های معوق قاچاق، برنامه واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی از شمال تا جنوب کشور به ارتش عراق را دنبال می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، کمیته‌های عالی متعددی برای پیگیری پرونده قاچاق تشکیل شده است و با متخلفان و مسئولان کم‌کار بدون اغماض برخورد و بازخواست خواهد شد.

وزیر نفت عراق درباره ابعاد فنی این موضوع توضیح داد: گرچه همه خطوط لوله انتقال نفت خام شمارش شده و به سازوکار اندازه‌گیری مجهز هستند، اما ممکن است حجم نفت سرقت‌شده در مقایسه با کل صادرات محدود باشد؛ همین امر در برخی موارد، به‌ویژه در صورت بروز نقص در تجهیزات اندازه‌گیری یا استفاده از روش‌های فنی پیچیده برای سرقت، تشخیص اختلاف‌های فنی را دشوار می‌کند.

خضیر با بیان اینکه تحقیقات و گزارش‌هایی درباره روند قاچاق در مناطق شمالی عراق انجام شده و با مجموعه‌ای از پیشنهادها همراه خواهد بود، تصریح کرد: تعیین میزان دقیق نفت قاچاق‌شده منوط به تکمیل گزارش‌ها و توصیه‌های کمیته تحقیق است.

او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دولت اقلیم کردستان در میادین نفتی متعلق به شرکت نفت شمال عراق که تحت کنترل خود درآورده، مرتکب تخلف شده است؛ هرچند مواردی از قاچاق در سایر نقاط کشور نیز وجود دارد.

وزیر نفت عراق در پایان خاطرنشان کرد: دیدگاه این وزارتخانه آن است که مدیریت این میادین باید به‌صورت فدرال و مستقیماً از سوی وزارت نفت انجام شود؛ مشابه سازوکاری که هم‌اکنون در میادین نفتی مناطق مرکزی و جنوبی عراق اجرا می‌شود. همچنین مهار مؤثر قاچاق نیازمند هم‌افزایی وزارت نفت با نهادهای امنیتی و توسعه سامانه‌های نظارتی و هشدار زودهنگام است.