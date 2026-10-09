قاتل ۴ عضو یک خانواده ارومیه ای دستگیر شد

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه "صادق شکری" در تشريح جزئیات اين خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع قتل ۴نفر از اعضای یک خانواده؛ در یکی از روستاهای اطراف ارومیه، موضوع شناسايي و دستگيري متهم به قتل، به صورت ويژه در دستور كار کارآگاهان پليس آگاهی قرار گرفت.

وي ادامه داد: با رصد اطلاعاتی و اشراف کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم به قتل در کمتر از ۲ ساعت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه بنا به اظهارات متهم، انگیزه قتل اختلاف خانوادگی بوده؛ از همراهي مردم فهيم استان که طي تماس با سامانه های 110 و 197 در خصوص شناسايي مخلان نظم و امنيت، پليس را ياري مي دهند، تقدير و تشکر کرد.

