سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: توسعه کشت زعفران، گیاهان دارویی و محصولات کم آب بر با هدف افزایش بهره وری منابع آب و خاک، بهبود درآمد کشاورزان و تقویت اقتصاد روستایی در دستور کار استان قرار دارد.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جریان بازدید از مزارع زعفران روستای دوشان سنندج اظهار کرد: شرایط اقلیمی کردستان ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات کم آب بر از جمله زعفران فراهم کرده است و گسترش این فعالیت ها می تواند به استفاده بهینه از منابع آب و خاک و افزایش درآمد بهره برداران بخش کشاورزی منجر شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان برای تغییر الگوی کشت افزود: در چارچوب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ظرفیت های قانونی لازم برای ارائه کمک های فنی و اعتباری به توسعه محصولات کم آب بر پیش بینی شده و در شورای برنامه ریزی استان نیز اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی به این حوزه به تصویب رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت های ماده سه قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای ارتقای معیشت مرزنشینان ادامه داد: از این ظرفیت قانونی می توان در شهرستان های مرزی بانه، سقز، مریوان و سروآباد برای حمایت از توسعه کشت زعفران و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان استفاده کرد.

ازهاری تکمیل زنجیره ارزش زعفران را از الزامات توسعه پایدار این محصول دانست و گفت: حمایت از مراحل مختلف تولید، فرآوری و بسته بندی در کنار ایجاد بازار فروش مطمئن برای محصولات مزیت دار استان، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده، پایداری اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان را از دیگر دستاوردهای توسعه فعالیت های اقتصادی و کشاورزی در این مناطق برشمرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: استانداری با استفاده از ظرفیت های قانونی و اعتباری موجود، تسهیل فعالیت کشاورزان و سرمایه گذاران و فراهم کردن زمینه توسعه کشت محصولات اقتصادی و ارزش آفرین را دنبال می کند.