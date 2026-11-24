علی حمه‌صالح، رئیس جریان موضع میهنی، اعلام کرد دیوان نظارت مالی عراق پرونده‌ای درباره فروش نفت اقلیم کردستان به ارزش بیش از ۱۲۲ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ به دادگاه ارجاع داده است. وی همچنین هشدار داد که تلاش بغداد برای بازپس‌گیری کنترل میادین نفتی و گازی اقلیم، به‌ویژه خورمله و کورمور، می‌تواند بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی و تمام تولید گاز و برق اقلیم کردستان را تحت تأثیر قرار دهد.

بە گزارش کردپرس علی حمه‌صالح، رئیس جریان موضع میهنی، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری خندان فاش کرد که دیوان نظارت مالی عراق، پرونده فروش نفت اقلیم کردستان به ارزش بیش از ۱۲۲ میلیارد دلار را به دادگاه ارجاع داده است.

وی هشدار داد که بغداد قصد دارد میادین نفتی و گازی خورمله و کورمور را به زیر کنترل شرکت نفت شمال بازگرداند؛ اقدامی که به گفته او، می‌تواند به قطع گاز و برق در اقلیم کردستان منجر شود.

علی حمه‌صالح روز یکشنبه 23/ 11/ 2026 به خندان اعلام کرد که دیوان نظارت مالی عراق از طریق نامه‌ای رسمی، شکایتی درباره میادین نفتی و گازی کردستان در دادگاه ثبت کرده است.

به گفته وی، این دیوان اعلام کرده است که اقلیم کردستان طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳، به ارزش ۱۲۲ میلیارد دلار نفت از میادین خورمله، هاوانا، بای‌حسن، کورمور و کرکوک فروخته است؛ رقمی که به گفته این نهاد، معادل حقوق و دستمزد ۱۴ سال مردم کردستان است، بدون آنکه درآمدی از این محل به خزانه دولت بازگردانده شده باشد.

رئیس جریان موضع میهنی هشدار داد که بغداد این میادین را متعلق به شرکت نفت شمال می‌داند و در صورتی که دادگاه حکم بازگرداندن میادین خورمله و کورمور را صادر کند، بیش از ۴۰ درصد نفت اقلیم کردستان و تمام تولید گاز و برق آن از دست خواهد رفت و تحت کنترل بغداد قرار خواهد گرفت.

حمه‌صالح همچنین درباره میدان گازی کورمور اظهار داشت که شرکت دانا گاز به دلیل دریافت نکردن ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات خود و همچنین درخواست تأمین تضمین‌های امنیتی، فعالیت‌هایش را متوقف کرده است.

بر اساس نامه‌ای که به امضای دکتر عمار صبحی، رئیس دیوان نظارت مالی عراق، به نمایندگی از وی رسیده و در تاریخ ۷ مه سال جاری امضا شده است، میزان خسارت‌های برآوردشده ناشی از بهره‌برداری اقلیم کردستان از میادین نفتی متعلق به شرکت نفت شمال، در فاصله سال ۲۰۰۴ تا مارس ۲۰۲۳، به ۱۲۲ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲۴ دلار رسیده است.

در این نامه آمده است که بر اساس پاسخ شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، قیمت هر بشکه نفت به‌صورت برآوردی و با اتکا به سازوکار قیمت‌گذاری نفت خام مورد تأیید این شرکت محاسبه شده است.

بر اساس جدول مندرج در این نامه، مجموع نفت استخراج‌شده از میادین خورمله، بای‌حسن، آوانا، کورمور، طق‌طق، تاوکه، ایستگاه جمستان، صفیه و کرکوک، یک میلیارد و ۹۰۵ میلیون و ۹۱۵ هزار بشکه بوده است.

علی حمه‌صالح در واکنش به این نامه به خندان گفت: «پرونده ۱۲۲ میلیارد دلاری اکنون در دادگاه است و اگر بغداد میادین نفتی را بازپس بگیرد، دیگر چیزی برای اقلیم کردستان باقی نخواهد ماند؛ با این حال، احزاب حاکم هیچ نگرانی‌ای از این بابت ندارند و سرگرم کشمکش بر سر تصاحب پست‌ها هستند؛ در حالی که این اقدام بغداد، آینده نفت و گاز اقلیم را به‌طور کامل نابود می‌کند.»

این نامه در شرایطی منتشر شده است که دولت فدرال عراق اقدامات و مقدمات لازم را برای بازپس‌گیری کنترل و اعمال حاکمیت خود بر میادین نفتی و گازی آغاز کرده است؛ به‌ویژه میادینی که در محدوده اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه قرار دارند.

بر اساس گزارش منابع، تلاش‌های عراق شامل بازگرداندن کنترل دولت فدرال بر میادین نفتی‌ای است که پیش از سال ۲۰۰۳ تحت کنترل اقلیم کردستان نبوده‌اند. همچنین بغداد درصدد است کل بخش نفت و گاز، از جمله میدان گازی کورمور، را تحت مدیریت خود قرار دهد.

حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، پیش‌تر اعلام کرده بود که حفاظت از خطوط لوله انتقال نفت بر عهده دولت است و تمامی مناطق را دربرمی‌گیرد. وی همچنین گفته بود پرونده قاچاق نفت به دادگاه ارجاع شده و دستگاه قضایی می‌تواند به پرونده هر فردی که نامش در جریان تحقیقات مطرح شود، رسیدگی کند.

این اقدامات بغداد بر اساس احکام پیشین دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه ۲۰۲۲ صورت می‌گیرد؛ احکامی که در آن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان مغایر قانون اساسی اعلام شد و مقرر گردید تمامی تولیدات و میادین نفتی اقلیم به وزارت نفت عراق تحویل داده شوند.