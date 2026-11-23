سرویس کردستان - سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از برنامه ریزی برای راه اندازی موزه تعلیم و تربیت با مشارکت اداره کل آموزش وپرورش استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در بازدید از یکی از مدارس قدیمی استان که قدمت بنای آن به دوره پهلوی دوم بازمی گردد، اظهار کرد: توسعه موزه های مشارکتی با دستگاه های اجرایی و فعال سازی ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه موزه داری، از رویکردهای مورد تاکید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به ظرفیت تاریخی و فرهنگی این مدرسه قدیمی، راه اندازی موزه تعلیم و تربیت با همکاری اداره کل آموزش وپرورش کردستان در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به ضرورت تدوین محتوای تخصصی برای این موزه، بیان کرد: قرار است طرح محتوایی موزه با محوریت تاریخ آموزش و پرورش در استان تهیه و ارائه شود که موضوعاتی همچون پیشینه مکتب خانه های قدیمی، شیوه های سنتی آموزش، ابزار و وسایل آموزشی و روند تحول نظام تعلیم و تربیت را در بر می گیرد.

وطن دوست یادآور شد: معرفی پیشینه آموزشی و فرهنگی کردستان در قالب این موزه، فرصتی برای حفظ بخشی از میراث اجتماعی استان و انتقال تجربه ها و داشته های آموزشی نسل های گذشته به نسل امروز خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: پس از بررسی و نهایی شدن طرح محتوایی، زمینه انعقاد تفاهم نامه همکاری میان اداره کل میراث فرهنگی و آموزش وپرورش استان فراهم می شود و مراحل اجرایی راه اندازی موزه با همکاری دو دستگاه آغاز خواهد شد.

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت نهادهای مختلف در ایجاد و توسعه موزه ها، علاوه بر حفاظت و معرفی بهتر میراث تاریخی و فرهنگی، به تنوع بخشی به جاذبه های گردشگری و تقویت زیرساخت های فرهنگی استان کمک می کند.