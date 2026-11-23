سرویس کردستان - رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو با اشاره به توان تخصصی شرکت های فنی و مهندسی کردستان و موقعیت جغرافیایی این استان در همسایگی عراق گفت: کردستان می تواند با بهره گیری از ظرفیت های علمی، صنعتی و بخش خصوصی، به یکی از محورهای صادرات خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق و بازارهای این کشور تبدیل شود.

به گزارش کرد پرس، محمدولی علاءالدینی در نشست با شرکت های فنی و مهندسی فعال در حوزه آب و برق استان کردستان که به میزبانی کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع وابسته اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد، بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و توسعه صادرات خدمات تخصصی به کشورهای همسایه تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات صنعت آب و برق کشور اظهار کرد: ایران در گذشته وابستگی قابل توجهی به کشورهای خارجی در حوزه دانش فنی و تجهیزات داشت، اما با سرمایه گذاری در زیرساخت های علمی، تربیت نیروی انسانی متخصص و گسترش فعالیت شرکت های خصوصی، توانسته است در زمینه فناوری، دانش مهندسی و تولید تجهیزات به دستاوردهای قابل توجهی برسد.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو افزود: شرکت های تخصصی کشور با وجود برخورداری از توان فنی، با مشکلاتی از جمله تحریم ها، شرایط اقتصادی و موانع فعالیت بخش خصوصی مواجه هستند که بخشی از ظرفیت های انسانی و اقتصادی این حوزه را تحت تأثیر قرار داده است.

علاءالدینی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور شرکت های ایرانی در پروژه های خارج از کشور را از راهکارهای مؤثر برای عبور از مشکلات موجود دانست و گفت: دستیابی به این هدف نیازمند اصلاح برخی رویکردها، بازنگری در مقررات و فراهم کردن حمایت های قانونی و اجرایی از شرکت های توانمند است.

وی با اشاره به نقش تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی در توسعه صادرات خدمات تخصصی ادامه داد: اتاق های بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی می توانند با شناسایی مشکلات فعالان این حوزه و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع، زمینه حضور مؤثرتر شرکت های ایرانی در بازارهای بین المللی را فراهم کنند.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو با تأکید بر موقعیت راهبردی کردستان در ارتباط با عراق بیان کرد: همجواری این استان با اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، برخورداری از شرکت های فنی و مهندسی توانمند و ظرفیت های علمی مناسب، فرصت ارزشمندی برای گسترش تعاملات اقتصادی و اجرای پروژه های تخصصی در بازار عراق فراهم کرده است.

علاءالدینی با اشاره به گستردگی توان مهندسی کشور در حوزه آب و برق اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ شرکت مشاور و یک هزار واحد سازنده تجهیزات در این صنعت فعالیت دارند که بخش مهمی از توان فنی و مهندسی ایران را تشکیل می دهند.

وی افزود: کردستان نیز در حوزه صنعت آب و برق از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است و یکی از معتبرترین شرکت های تولیدکننده ترانسفورماتور کشور در این استان فعالیت می کند؛ ظرفیتی که می تواند در توسعه صادرات تجهیزات و خدمات تخصصی به بازار عراق مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو با اشاره به نیازهای زیرساختی عراق در بخش آب و برق گفت: افزایش ظرفیت خطوط ارتباطی برق، تعمیر و بازسازی پنج هزار ترانسفورماتور، احداث نیروگاه و کاهش تلفات شبکه های آب و برق از جمله زمینه های مناسب برای فعالیت شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در بازار این کشور است.

وی بیان کرد: وزارت نیرو در تلاش است با شناسایی ظرفیت های داخلی و بررسی نیازهای بازارهای منطقه ای، زمینه حضور مؤثرتر شرکت های خصوصی را در پروژه های خارج از کشور فراهم کند و از توان تخصصی مجموعه های داخلی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بهره ببرد.

شرکت های کردستان توان حضور در بازارهای فنی و مهندسی کشورهای همسایه را دارند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان نیز با تأکید بر توان تخصصی شرکت های استان گفت: مجموعه های فنی و مهندسی کردستان از ظرفیت علمی و اجرایی مناسبی برخوردار هستند و می توانند علاوه بر مشارکت در پروژه های داخلی، در طرح های کشورهای همسایه به ویژه اقلیم کردستان عراق حضور پیدا کنند.

آرش آریانژاد در این نشست اظهار کرد: حمایت از توان تخصصی فعالان بومی و استفاده از ظرفیت شرکت های فنی و مهندسی استان می تواند زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

وی با اشاره به فرصت های همکاری با اقلیم کردستان عراق افزود: نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو طرف، بستر مناسبی برای گسترش همکاری های اقتصادی و فعالیت شرکت های ایرانی در این منطقه ایجاد کرده است، اما برخی تفاهم نامه های منعقدشده با طرف های خارجی، از جمله اقلیم کردستان، به دلیل ضعف در حمایت های اجرایی و نبود پیگیری مؤثر، به نتایج مورد انتظار نرسیده اند.

آریانژاد تعدد قوانین، پیچیدگی مقررات، بروکراسی اداری و کمبود حمایت های دیپلماتیک و کنسولی را از مهم ترین مشکلات شرکت های فنی و مهندسی در مسیر فعالیت خارجی دانست و بیان کرد: رفع این موانع و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مسئول می تواند قدرت رقابت شرکت های ایرانی را در بازارهای منطقه ای افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به سیاست این شرکت در استفاده از توان پیمانکاران و مجموعه های بومی یادآور شد: در فرآیند برگزاری مناقصات، بهره گیری از ظرفیت شرکت های داخل استان در اولویت قرار دارد و هرگاه توان فنی و اجرایی مورد نیاز برای انجام پروژه ها در کردستان موجود باشد، شرکت های بومی برای اجرای طرح ها انتخاب خواهند شد.

توسعه صادرات آب و برق نیازمند بهره گیری از دانش و فناوری روز است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع وابسته اتاق بازرگانی سنندج نیز با اشاره به توان علمی و تخصصی کردستان در حوزه آب و برق گفت: اهمیت این دو بخش در توسعه اقتصادی، تقویت اقتدار ملی و افزایش جایگاه کشورها موجب شده است دولت ها سرمایه گذاری در دانش، فناوری و زیرساخت های مرتبط را در اولویت قرار دهند.

محمد سعید احمدپناه اظهار کرد: بررسی تحولات تاریخی و شرایط کنونی جهان نشان می دهد آب یکی از عوامل مهم بروز تنش ها و منازعات بین المللی بوده و اهمیت این موضوع در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تغییرات اقلیمی، گسترش صنایع، افزایش شهرنشینی و تغییر الگوهای مصرف جوامع، تقاضا برای آب و برق را افزایش داده و کمبودهای متعددی در این حوزه ایجاد کرده است؛ از این رو، کشور باید با بهره گیری از جدیدترین مدل های مدیریتی، فناوری ها و دانش روز، برای کنترل مشکلات و تأمین نیازها برنامه ریزی کند.

احمدپناه با اشاره به توانمندی های ایران در حوزه آب و برق بیان کرد: ظرفیت های کشور در این بخش می تواند به منبعی مهم برای اشتغال زایی، ارزآوری و افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در برابر نوسانات اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی تبدیل شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع وابسته اتاق بازرگانی سنندج توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیازمند حمایت های متنوع و هدفمند دانست و یادآور شد: ایجاد بسترهای حمایتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد و اتاق های بازرگانی نیز با استفاده از تجربه و دانش فعالان اقتصادی می توانند در تدوین قوانین و مقررات کارآمد برای این حوزه نقش مؤثری ایفا کنند.

قوانین داخلی و ضعف حمایت های اجرایی مانع رقابت شرکت های ایرانی در عراق است

دبیر انجمن صادرکنندگان فنی و مهندسی اتاق بازرگانی سنندج نیز با اشاره به ظرفیت های تخصصی استان در حوزه آب و برق گفت: کردستان از قطب های دانش و مهارت فنی در صنعت آب و برق کشور به شمار می رود و شرکت های فعال این استان علاوه بر برخورداری از توان مهندسی، شناخت مناسبی از موانع صادرات و راهکارهای رفع آن دارند و می توانند در تدوین سیاست های توسعه صادرات به دولت کمک کنند.

محمد آوات محمدی اظهار کرد: شرکت های فنی و مهندسی کردستان تاکنون قراردادهای متعددی با طرف های خارجی منعقد کرده و پروژه های بزرگی را به اجرا رسانده اند و از اعتبار مناسبی در بازارهای بین المللی برخوردار هستند، اما موانع داخلی و ضعف حمایت ها، روند فعالیت و حضور رقابتی آن ها در بازارهای خارجی را دشوار کرده است.

وی از محاسبه قیمت تجهیزات و دستگاه های تولید داخل بر مبنای دلار، افت مستمر کیفیت برخی تولیدات داخلی، افزایش مداوم قیمت ها و نبود حمایت های دیپلماتیک و کنسولی در فرآیند شرکت در مناقصات خارجی و پیگیری اختلافات مالی به عنوان بخشی از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نام برد.

محمدی با انتقاد از کم توجهی به جایگاه شرکت های فنی و مهندسی در سیاست های اقتصادی کشور افزود: نبود توجه کافی به نقش این شرکت ها در توسعه اقتصادی، موجب کاهش قدرت رقابت آن ها در بازارهای خارجی شده است.

وی بسته شدن مرزهای کشور را از دیگر مشکلات فعالان حوزه آب و برق دانست و گفت: محدودیت های مرزی می تواند اجرای تعهدات شرکت ها در زمان مقرر را مختل کند و به اعتبار آن ها نزد کارفرمایان خارجی آسیب بزند.

دبیر انجمن صادرکنندگان فنی و مهندسی اتاق بازرگانی سنندج ادامه داد: نبود کارشناسان فنی مستقر در مرزها برای بررسی و تأیید فناوری های مورد استفاده، از دیگر موانع صادرات است؛ در چنین شرایطی، نیروهای مرزبانی به دلیل نبود تخصص لازم در این زمینه، ناچار به انتظار برای دریافت نظر دستگاه های تخصصی می شوند که این روند موجب اتلاف زمان و کاهش اعتبار شرکت ها در اجرای تعهدات خارجی خواهد شد.

شرکت های ایرانی در پروژه های خارجی از حمایت کافی برخوردار نیستند

رئیس انجمن کارفرمایی کردستان نیز نبود حمایت های دولتی را از ضعف های اساسی شرکت های فنی و مهندسی کشور برشمرد و گفت: بسیاری از تفاهم نامه های همکاری با طرف های خارجی به مرحله اجرا نمی رسند، زیرا حمایت های لازم پس از امضای قرارداد و تفاهم نامه از شرکت ها صورت نمی گیرد و مجموعه های ایرانی در بازارهای خارجی با موقعیت رقابتی ضعیف تری مواجه هستند.

آرام فاتحی اظهار کرد: شرکت های فنی و مهندسی علاوه بر مشکلات حضور در بازارهای خارجی، در داخل کشور نیز با قوانین و رویکردهای محدودکننده مواجه هستند و تاکنون اقدامات مؤثری برای رفع این موانع انجام نشده است.

وی با تأکید بر نقش مرکز امور بین الملل وزارت نیرو در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی افزود: این مرکز می تواند با پیگیری مشکلات شرکت ها، تقویت حمایت های اجرایی و تسهیل ارتباطات بین المللی، نقش مهمی در رفع موانع تولید و صادرات ایفا کند و انتظار فعالان این حوزه، تسریع در اقدامات حمایتی و فراهم شدن شرایط مناسب برای حضور در بازارهای منطقه ای به ویژه اقلیم کردستان عراق است.