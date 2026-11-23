به گزارش کردپرس به نوشته السومریه نیوز، شبکه تلویزیونی ترکیه TRT، خبر داد که منابع امنیتی اعلام کردند مناطق تخلیه شده شامل جیکر تپه، شریف، علیشر، کندکولا، باجک، باران جبخانه، هینری (بیمارستان)، ترزه‌خانه، مظلوم دوغان، براتیک یونیتیم، جبخانه، یوسف ـ امنیت، هیمن و جسور است.

این منابع افزودند که این اقدام در چارچوب تخلیه مناطقی صورت می‌گیرد که احتمال وقوع درگیری در آنها وجود دارد. به گفته آنها، حزب کارگران کردستان پی‌تر نیز در هشتم اکتبر گذشته، چهار منطقه در بخش بازی از منطقه متینا شامل هیبات، یاجک، صبری و ساسون را تخلیه کرده بود.

منابع امنیتی ترکیه همچنین تاکید کردند که تخریب غارها و مخفیگاه‌ها در مناطق تخلیه شده، بخشی از تدابیر امنیتی برای جلوگیری از استفاده مجدد از این مکان‌هاست. آنها این تحولات میدانی را نشانه‌ای از پیشرفت روند خلع سلاح و عاملی در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه ارزیابی کردند.

این منابع در ادامه خاطرنشان کردند که روند اجرای این عملیات همچنان از سوی هیئت هماهنگی همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و کمیته‌های زیر مجموعه آن پیگیری می‌شود. این اقدامات در چارچوب تلاش‌ها برای تکمیل روند مذکور و فراهم‌سازی زمینه بازپذیری و ادغام مجدد افرادی صورت می‌گیرد که مطابق با ضوابط و شرایط قانونی به کشور بازمی‌گردند.