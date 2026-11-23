سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: در مرحله سوم طرح ملی سامان، ۳۴.۸ کیلومتر از شبکه فشار متوسط برق استان با هدف رفع نقاط آسیب پذیر و افزایش تاب آوری شبکه در برابر بارش برف و شرایط نامساعد جوی اصلاح و بهسازی شد.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در تشریح نتایج مرحله سوم مانور سراسری طرح ملی سامان اظهار کرد: این عملیات ۳۰ آبان ماه با مشارکت ۳۷ اکیپ عملیاتی و ۱۴۹ نیروی اجرایی در نقاط مختلف استان اجرا شد و شناسایی و رفع عیوب پست ها، فیدرها و بخش های بحرانی شبکه در اولویت آن قرار داشت.

وی افزود: در جریان این مانور، ۱۶ فیدر دارای عارضه سرویس و ۲۳۹ اصله پایه، ۴۸۷ مقره و پنج دستگاه برق گیر اصلاح شد؛ همچنین ۸۰۵ مورد اتصال سست در شبکه شناسایی و برطرف شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان، سرویس پنج دستگاه پست هوایی، اجرای ۳۹۰ مورد کاورینگ تجهیزات، انجام ۱۵ مورد شاخه زنی و رفع خطر از ۳۱ نقطه حادثه خیز را از دیگر اقدامات انجام شده در این عملیات اعلام کرد.

سلطانی با تأکید بر اهمیت نگهداری پیشگیرانه از شبکه های توزیع برق اظهار کرد: اجرای طرح ملی سامان با هدف کاهش احتمال بروز خاموشی و اختلال در برق رسانی و افزایش آمادگی شبکه برای مواجهه با بارش برف، شرایط نامساعد جوی و افزایش مصرف برق در روزهای سرد سال انجام می شود.

وی مجموع فعالیت انجام شده در این مانور را ۵۹۶ نفرساعت اعلام کرد و افزود: بهسازی و مقاوم سازی بخش های حساس شبکه، محور اصلی عملیات بود تا پایداری و تاب آوری شبکه توزیع برق استان در برابر مخاطرات فصل زمستان افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: اجرای این اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش آسیب پذیری تأسیسات برق و استمرار خدمات رسانی به مشترکان در شرایط جوی نامساعد دنبال می شود.