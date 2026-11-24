هشدار درباره خطر دوقطبی‌شدن اقلیم کردستان و انتقاد از انحصارطلبی احزاب حاکم

دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان در پایان نشست خود در سلیمانیه، با معرفی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به‌عنوان مسئولان اصلی بن‌بست سیاسی، بحران معیشتی و احتمال تقسیم اقلیم کردستان، از تصمیم این حزب برای برداشتن گام‌های عملی جهت خروج از وضعیت موجود خبر داد.

بە گزارش کردپرس روز دوشنبه ۲۳/۱۱/۲۰۲۶، دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان به سرپرستی دبیرکل این حزب، نشست عادی خود را در شهر سلیمانیه برگزار کرد که در آن بخش عمده‌ای از جلسه به وضعیت بن‌بست سیاسی موجود اختصاص یافت؛ وضعیتی که امروز اقلیم کردستان با گذر از مقطعی حساس و سرشار از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اداری با آن روبه‌روست و به دشواری معیشت شهروندان و تضعیف اعتماد به نهادهای رسمی انجامیده است.

ما در اتحاد اسلامی کردستان، همان‌طور که همواره از روی احساس مسئولیت ملی و اخلاقی عمل کرده‌ایم، در مقاطع گذشته چندین اقدام عملی و ابتکار را مطرح کرده‌ایم؛ از ارائه طرح اصلاحات و تلاش برای همبستگی ملی و تفاهم میان جریان‌ها گرفته تا تصمیم به خروج از حکومت و انتخاب جبهه اپوزیسیون، به‌عنوان موضعی اصولی علیه فساد و انحصارطلبی و برای تجلی اراده ملت. متأسفانه به‌جای استقبال از این گام‌های دلسوزانه، حاکمان بر سیاست به حاشیه راندن و تداوم بحران‌ها اصرار ورزیدند.

از این منظر، دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان بر موارد زیر تأکید می‌کند:

۱/ مسئولیت تاریخی و قانونی: هر دو حزب حاکم (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) مسئول نخست و اصلی وضعیت بن‌بست سیاسی، احتمال دوقطبی‌شدن/تقسیم اقلیم، تضعیف بیشتر جایگاه سیاسی آن، پیامدهای منفی پروژه‌های خدماتی و از کار انداختن نهادهای مشروع هستند؛ زیرا ارکان اصلی حکمرانی و درآمد این سرزمین در دست آن‌هاست.

۲/ پایان دادن به انحصارطلبی: ضروری است دیگر منافع حزبی و شخصی بر منافع عالی شهروندان مقدم شمرده نشود و گام‌های جدی برای شفافیت در درآمدها و اصلاح واقعی در نظام حکمرانی برداشته شود. حفظ کیان اقلیم و کرامت شهروندانش باید بالاتر از هر چیز دیگری باشد.

۳/ حمایت از مطالبات به‌حق: اتحاد اسلامی همان‌طور که همواره در سنگر دفاع از حقوق و مطالبات به‌حق حقوق‌بگیران و تمامی اقشار جامعه باقی مانده، از هرگونه مبارزه مدنی و مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند.

از جریان‌های حاکم می‌خواهیم با این وضعیت مسئولانه برخورد کنند و دیگر شهروندان کردستان را قربانی کشمکش‌های حزبی خود نسازند؛ چراکه تاریخ و ملت به هیچ‌کس رحم نخواهند کرد.

از این رو، دفتر سیاسی تصمیم گرفت برای خروج از این وضعیت بن‌بست موجود، چند اقدام عملی بردارد.

دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان