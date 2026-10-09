سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از اجرای طرح ساختمان سبز در کرمانشاه خبر داد و گفت: ساختمان‌های سبز متناسب با شرایط اقلیمی، زیست بوم منطقه‌ و معماری بومی، طراحی می‌شوند و از فضاهای بالکن یا پشت بام برای ايجاد فضای سبز و کمک به محیط زيست استفاده می‌شود‌.

به گزارش کردپرس، طهماسب نجفی در نشست کارگروه ساختمان سبز که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهردار کرمانشاه و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: تداوم بحران خشکسالی و مشکل ناترازی انرژی در کشور، ضرورت اجرای برنامه های مرتبط با سازگاری با کم آبی و بهینه سازی مصرف انرژی را در حوزه‌ های مختلف اجتناب ناپذیر کرده است.

وی در ادامه گفت: طرح ساختمان سبز یک رویکرد هوشمندانه‌ و آینده‌نگرانه در حوزه ساخت و ساز است که در کشورهای توسعه یافته با اقبال گسترده روبرو شده است و در برخی کلان شهرهای کشور مانند تهران در حال اجرا است.

معاون عنوانی استاندار از اجرای طرح ساختمان سبز در کرمانشاه خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ساختمان سبز، کاهش چشمگیر مصرف انرژی است و در اغلب این بناها از صفحات خورشیدی برای تولید انرژی برق استفاده می شود‌.

وی افزود: ساختمان‌های سبز متناسب با شرایط اقلیمی، زیست بوم منطقه‌ و معماری بومی، طراحی می شوند و از فضاهای بالکن و یا پشت بام برای ايجاد فضای سبز و کمک به محیط زيست استفاده می شود‌.

نجفی از تدوین دفترچه مشوق های تعیین شده برای ساختمان‌های سبز توسط شهرداری کرمانشاه خبر داد و گفت: ساختمان هایی که متناسب با استانداردهای ساختمان سبز احداث می شوند می توانند داوطلبانه برای دریافت نشان اقدام کنند و از مشوق‌ها و تخفیف‌های در نظر گرفته شده بهره مند شوند.

در این نشست گزارشی از طرح ساختمان سبز و تجربه های موفق انجام شده در کشورهای دیگر و برخی شهرهای کشور ارائه شد.