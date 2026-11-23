به گزارش کردپرس، ۱۲ خانواده کُرد که در قالب هشتمین کاروان سازمان‌یافته بازگشت آوارگان پس از هفت سال به شهر سره‌کانی در شمال سوریه بازگشته بودند، با مقاومت افراد مسلحی روبه‌رو شدند که خانه‌های آنها را تصرف کرده و با تهدید سلاح از تخلیه املاک خودداری کردند. این خانواده‌ها در نهایت به دلیل تهدید و ضرب‌وشتم مجبور به بازگشت به اردوگاه‌های آوارگان در حسکه شدند.

روند بازگشت آوارگان به سره‌کانی در شرایطی متوقف شده که نگرانی‌های امنیتی پس از خشونت علیه کُردهای آواره‌ای که در اواخر ماه اکتبر برای بازگشت به شهر گری‌سپی تلاش کرده بودند، افزایش یافته است. پیش‌تر قرار بود هفته‌ای دو کاروان برای بازگشت آوارگان اعزام شود، اما از ۱۲ نوامبر تاکنون هیچ کاروان دیگری حرکت نکرده است.

در پی حمله نظامی ترکیه به سره‌کانی و گری‌سپی در سال ۲۰۱۹، صدها هزار نفر از ساکنان کُرد این مناطق آواره شدند. پس از این حمله، املاک و خانه‌های بسیاری از کُردها توسط گروه‌های مسلح همسو با ترکیه که در این عملیات به آنکارا کمک کرده بودند، تصرف و در اختیار خانواده‌های عرب اسکان‌داده‌شده در این مناطق قرار گرفت.

فخریه عبدالرحمان، یکی از زنان آواره‌ای که برای بازگشت به خانه خود تلاش کرده بود، گفت پس از ورود خانواده‌اش به منزل، فردی مسلح آنها را تهدید کرده و مدعی شده است که خانه و زمین دیگر متعلق به آنها نیست.

او در گفت‌وگو با ویان فتاح، خبرنگار روداو، اظهار داشت: «آن مرد مسلح از ما پرسید چرا آمده‌ایم و گفت خانه و زمین دیگر متعلق به شما نیست و به ما تعلق دارد. او با توهین به کُردها و اتهام ارتباط با احزاب کُردی، ما را تهدید کرد. پسرم به او گفت که برای بازگشت به خانه خود آمده‌ایم، اما آن مرد یک قبضه سلاح کلاشینکف به سمت پسرم گرفت و نزدیک بود او را بکشد.»

عبدالرحمان افزود که از ترس جان پسرش تصمیم گرفته‌اند از خانه و زمین خود صرف‌نظر کنند و به اردوگاه بازگردند. او همچنین گفت که افراد مسلح وی را نیز مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی دولتی سوریه در محل حضور داشتند، اما برای محافظت از این خانواده اقدامی انجام ندادند و آنها ناچار شدند دوباره به اردوگاه آوارگان بازگردند.

احمد سعید، یکی دیگر از آوارگان کُرد، نیز اعلام کرد هر ۱۲ خانواده حاضر در این کاروان با رفتار مشابهی روبه‌رو شده‌اند و افراد مسلح حاضر در خانه‌هایشان از تخلیه آنها خودداری کرده و بازگشتشان را با تهدید مواجه کرده‌اند.

او گفت خانواده‌ها برای پیگیری موضوع به اداره امنیت عمومی مراجعه کرده‌اند، اما مسئولان به آنها گفته‌اند نامشان در فهرست بازگشت ثبت نشده است. سعید افزود هنگام بازگشت به سمت خودروها، افرادی مسلح با موتورسیکلت به آنها نزدیک شده و با کابل مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند.

عبدالقادر اوسه، یکی دیگر از آوارگان بازگشته، نیز گفت حتی اجازه ورود به روستای خود را پیدا نکرده است. به گفته او، ۱۴۰ دونم از زمین‌های کشاورزی متعلق به وی و برادرش همچنان در تصرف افراد مسلح قرار دارد.

کمیته آوارگان سره‌کانی نیز با اشاره به ادامه حضور افراد مسلح در خانه‌ها و املاک ساکنان اصلی این شهر، اعلام کرد این مسئله مانع اصلی بازگشت آوارگان است و تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد از آوارگان موفق شده‌اند به محل زندگی خود بازگردند.