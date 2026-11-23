به گزارش کردپرس، «خالد البراد» معاون رئیس اداره کل گذرگاه‌های مرزی و گمرک دولت موقت سوریه در امور گمرکی، با «نورالدین احمد» استاندار حسکه دیدار کرد و درباره بهبود عملکرد گمرک‌ها، تسهیل روند اداری و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول گفت‌وگو کرد.

به نوشته آژانس خبری سانا، بر اساس بیانیه‌ای که اداره کل گذرگاه‌های مرزی و گمرک سوریه روز یکشنبه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، البراد به همراه م«مظلوم عبدی» مشاور رئیس‌جمهوری سوریه، از روند ساخت‌وساز و بازسازی گذرگاه مرزی قامشلو بازدید کرد.

در این بازدید، مقام‌های حاضر آخرین وضعیت اجرای پروژه را بررسی کردند و درباره راهکارهای تسریع تکمیل آن و آماده‌سازی گذرگاه برای آغاز فعالیت‌های مرزی بر اساس برنامه‌های مصوب به گفت‌وگو پرداختند.

البراد همچنین با «حمود الحمود» مدیر گذرگاه مرزی سمالکا، دیدار کرد و چالش‌های عملیاتی این گذرگاه و راهکارهای بهبود خدمات و تسهیل رفت‌وآمد مسافران و انتقال کالاها را مورد بررسی قرار داد.

طرفین در این دیدار بر افزایش کارآمدی فعالیت‌های گمرکی و رفع موانع اداری و لجستیکی در گذرگاه سمالکا تمرکز کردند.

این دیدارها در ادامه مذاکرات هیئت دولتی سوریه در ۶ اکتبر برگزار شد؛ نشستی که با هدف تسریع در فعال‌سازی نظارت و اجرای مقررات گمرکی و بهبود خدمات گمرک در گذرگاه‌های مرزی و مراکز مهم استان حسکه انجام گرفت.