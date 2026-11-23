به گزارش کردپرس، روز یکشنبه انفجار یک مین به‌جامانده از دوران حکومت پیشین سوریه در روستای ام‌خزیم واقع در جنوب استان ادلب، پنج کودک از یک خانواده را کشت و دو کودک دیگر را زخمی کرد.

به نوشته شبکه روداو، استاندار ادلب با خانواده قربانیان و ساکنان روستای ام‌خزیم ابراز همدردی کرد و گفت مقام‌های مسئول با همکاری وزارت دفاع و وزارت مدیریت بحران و بلایای طبیعی، عملیات شناسایی و پاک‌سازی مین‌ها و بقایای مواد منفجره جنگی را ادامه دادند.

عبدالرحمن با اشاره به گستردگی مناطق آلوده به مهمات منفجرنشده در سوریه گفت پراکندگی این بقایا تهدیدی جدی و مستمر برای جان غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، ایجاد کرده است. او تأکید کرد پاک‌سازی این مناطق به زمان، امکانات گسترده و عملیات مستمر نیاز دارد.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، در گزارش اولیه خود شمار قربانیان را چهار کودک در سنین هشت تا ۱۵ سال اعلام کرد و نوشت دو کودک دیگر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های استان حماه منتقل شدند.

این حادثه در شرایطی رخ داده است که سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه بارها درباره خطر مین‌ها و مهمات منفجرنشده برای کودکانی که به مناطق جنگ‌زده بازمی‌گردند، هشدار داده اند.

بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اوایل نوامبر، بیش از ۵۵۰ حادثه مرتبط با مهمات انفجاری در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ در سوریه ثبت شد که در نتیجه آنها ۸۸۷ نفر کشته یا زخمی شدند. از این تعداد، ۹۸ کودک جان باختند و ۲۱۱ کودک دیگر زخمی شدند.

یونیسف همچنین برآورد کرد حدود پنج میلیون کودک در سوریه در مناطقی زندگی می‌کنند که به مین و بقایای مهمات جنگی آلوده هستند؛ مناطقی شامل زمین‌های کشاورزی، جاده‌ها و محله‌های مسکونی.

سازمان «نجات کودکان» نیز در اوایل نوامبر گزارش داد که طی کمتر از یک هفته، چهار کودک بر اثر انفجار مین و مهمات منفجرنشده در سوریه جان باختند. سه نفر از این کودکان هنگام چرای گوسفندان در نزدیکی تدمر کشته شدند.

این سازمان هشدار داد زمین‌های کشاورزی و مراتع از جمله مناطق پرخطر برای کودکان هستند؛ زیرا بسیاری از آنها هنگام همراهی خانواده‌های خود یا نگهداری از دام‌ها در معرض انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ قرار می‌گیرند.

بر اساس آمار دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در جریان ماه نوامبر ۱۴ کودک در مناطق مختلف این کشور بر اثر انفجار بقایای مهمات جنگی جان باختند و ۲۹ کودک دیگر زخمی شدند که قربانیان حادثه اخیر ادلب نیز در این آمار قرار گرفتند.