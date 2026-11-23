به گزارش کردپرس، مقام‌های دولت موقت سوریه و اتحادیه اروپا مذاکراتی را برای عادی‌سازی روابط و تدوین چارچوب جدید همکاری آغاز کردند. این مذاکرات پس از سقوط حکومت بشار اسد و روی کار آمدن دولت احمد الشرع در دمشق انجام شد و هدف آن گسترش روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی میان دو طرف بود. با این حال، شماری از دیپلمات‌های کنونی و پیشین اروپایی به الجزیره گفتند افزایش نفوذ جریان‌های راست‌گرا و راست افراطی در اروپا ممکن است باعث شود موضوع بازگرداندن پناهجویان سوری به اولویت اصلی مذاکرات تبدیل شود.

روابط سوریه و اتحادیه اروپا پس از سرکوب اعتراضات مردمی توسط حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ و آغاز جنگ داخلی، به حالت تعلیق درآمد. اکنون با تغییر حکومت در دمشق، دو طرف تلاش کردند زمینه ازسرگیری همکاری‌ها را فراهم کنند.

کایا کالاس، نایب‌رئیس کمیسیون اروپا، روز ۱۶ نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف از این مذاکرات، ایجاد چارچوبی برای تجارت، گفت‌وگوی سیاسی و گسترش همکاری‌های نزدیک میان اروپا و سوریه در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. او همچنین بر نیاز سوریه به سرمایه‌گذاری و موفقیت روند انتقال سیاسی تأکید کرد.

به نوشته الجزیره، یکی از اولویت‌های اصلی دولت موقت سوریه در این مذاکرات، لغو تحریم‌های باقی‌مانده اتحادیه اروپا بود؛ در حالی که بروکسل توجه ویژه‌ای به موضوع بازگرداندن پناهجویان سوری نشان داد. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، بیش از یک میلیون سوری در جریان جنگ داخلی این کشور به اروپا پناه بردند.

تحلیلگران و دیپلمات‌ها هشدار دادند که طرح موضوع بازگشت پناهجویان باید با ملاحظات سیاسی و اقتصادی سوریه همراه باشد؛ زیرا این کشور همچنان با پیامدهای جنگ، ویرانی زیرساخت‌ها و میراث چند دهه حکومت استبدادی روبه‌رو است و برای بازسازی به سرمایه‌گذاری و حمایت خارجی نیاز دارد.

ایاد جابر، رئیس بخش خاورمیانه شرکت «تیمیوس اند کو» در دمشق و دیپلمات پیشین فرانسه با اصالت سوری، در گفت‌وگو با الجزیره گفت مسئله مهاجرت در حال حاضر یکی از موضوعات مهم سیاسی در اروپا است.

او افزود افزایش نفوذ احزاب راست‌گرا و راست افراطی در ساختار سیاسی اروپا، باعث شد مسئله مهاجرت جایگاه برجسته‌تری در گفتمان سیاسی این قاره پیدا کند.

بر اساس این گزارش، نگرانی اصلی دیپلمات‌های اروپایی این است که فشارهای سیاسی داخلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مذاکرات با دولت جدید سوریه را به سمت توافق بر سر بازگرداندن پناهجویان سوق دهد و موضوعاتی مانند حقوق بشر، حمایت از روند انتقال سیاسی و کمک به بازسازی سوریه در حاشیه قرار گیرد.