به گزارش کردپرس، هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در بیبانیه‌ای اعلام کرد روز ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ دیداری با «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK) در جزیره امرالی انجام داده است. این هیئت در بیانیه خود جزئیات دیدار و ارزیابی‌های اوجالان درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، جایگاه کُردها در جمهوری ترکیه و ضرورت اصلاحات قانونی و سیاسی را تشریح کرد.

در این بیانیه آمده است که اوجالان طی ماه گذشته به محل جدیدی که در مجموعه زندان امرالی احداث شده، منتقل شده است. اعضای هیئت این تغییر را از نظر بهبود شرایط زندگی و فعالیت او مثبت ارزیابی کردند، اما تأکید کردند که اکنون باید امکانات ارتباطی لازم برای او فراهم شود تا بتواند دستاوردهای دو سال تلاش خود درباره همزیستی تاریخی و صلح میان تُرک‌ها و کُردها را به‌صورت مستقیم و جامع با رسانه‌ها و افکار عمومی در میان بگذارد.

هیئت دم پارتی همچنین بر ضرورت فعال‌شدن سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در چارچوب قانون مربوط به روند صلح و فراهم‌شدن بستر حقوقی لازم تأکید کرد. به گفته این هیئت، اوجالان نیز مصمم است در مرحله کنونی، فعالیت‌های خود را در جایگاه هماهنگ‌کننده صلح و سیاسی‌شدن تعمیق و ادامه دهد.

اوجالان در ارزیابی خود از وضعیت سیاسی ترکیه، مرحله کنونی را مقطعی با ظرفیت عملیاتی بالا و نقطه عطفی در تاریخ جمهوری این کشور توصیف کرد و گفت عبور از این مرحله و ورود به دوره‌ای جدید، مستلزم تمرکز و تلاش گسترده در ابعاد مختلف و همچنین شناخت خطرات پیش‌رو است.

وی با اشاره به فضای سیاسی ترکیه هشدار داد که سیاست نباید در چرخه فشار، تحریک و واکنش گرفتار شود. به گفته او، در صورتی که این وضعیت موجب مسدودشدن عرصه سیاسی شود، احتمال فراهم‌شدن زمینه فعالیت نیروهای خارج از چارچوب دموکراسی، مشابه آنچه در دوره‌های مختلف تاریخ جمهوری ترکیه رخ داده، افزایش خواهد یافت.

اوجالان افزود که هدف اصلی چنین جریان‌هایی همواره نیروهای مدافع صلح و دموکراسی، به‌ویژه کُردها، بوده است و این جریان‌ها در پی تخریب عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هستند. او با اشاره به ظرفیت تحول‌آفرین روند صلح برای ترکیه و منطقه تأکید کرد که تلاش برخی کانون‌ها برای اخلال در این روند ادامه خواهد داشت و مؤثرترین راه مقابله با آن، تقویت روند صلح از طریق حقوق دموکراتیک و سیاست آزاد است.

رهبر زندانی PKK مسئله کُرد را مسئله‌ای دموکراتیک دانست و گفت تلاش تاریخی برای حل این مسئله به سود تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی ترکیه و در تضاد با ذهنیت‌های نژادپرستانه و فعالیت‌های کودتاگرانه است.

وی همچنین تأکید کرد که سیاست دموکراتیک نمی‌تواند بر اساس رویدادها و مناسبات روزمره پیش برود، بلکه به برنامه‌ای منسجم و مبتنی بر اصول نیاز دارد. به گفته او، جریان‌های سیاسی باید بر اساس اصول مشترک با یکدیگر تعامل کنند و عرصه سیاست نیز باید توانایی خود را در تولید و گسترش دموکراسی نشان دهد.

اوجالان در بخش دیگری از اظهارات خود، عدالت، حاکمیت قانون و دموکراسی را خواسته تمامی مردم ترکیه، نه‌فقط کُردها، دانست و گفت کُردها خواهان صلح و برادری و مشارکت کامل در جمهوری ترکیه هستند.

وی تصریح کرد که مشارکت کُردها در جمهوری تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بر بستری دموکراتیک و تضمین‌شده استوار باشد و تمامی هویت‌ها در آن به رسمیت شناخته شوند. او در انتقاد از جریان‌هایی که رویکردی محدودکننده نسبت به مفهوم جمهوری دارند، گفت این جریان‌ها با نگرشی انحصارطلبانه به دنبال محدود نگه‌داشتن ساختار سیاسی هستند، در حالی که جمهوری دموکراتیک می‌تواند ترکیه را تقویت کند و به الگویی برای دیگر کشورهای منطقه تبدیل شود.

اوجالان همچنین با انتقاد از برخی وضعیت‌های موجود در زندان‌های ترکیه، از جمله مرگ زندانیان، آنچه سوزاندن یا بی‌اثرکردن مدت تحمل‌شده مجازات از طریق محرومیت از آزادی مشروط توصیف کرد و اجرای رویه‌های متفاوت در زندان‌های مختلف، گفت این اقدامات در شرایط کنونی قابل توجیه و پذیرش نیستند و حاوی تحریک علیه روند صلح هستند.

وی در ادامه، ساخت جامعه‌ای دموکراتیک را تضمین‌کننده آینده‌ای آزاد و برابر برای تمامی ملت‌ها و باورهای دینی و اعتقادی ساکن ترکیه دانست و تأکید کرد که رویکرد او و جریان متبوعش در قبال همه موضوعات، از جمله باورهای دینی، بر همین مبنا استوار است.

اوجالان گفت هدف، ایجاد ساختاری اجتماعی است که در آن افراد بتوانند فرهنگ خود را آزادانه زندگی کنند، از حقوقشان با اطمینان برخوردار باشند و این حقوق در قالب اصول و نهادهای دموکراتیک تثبیت شود.

وی در پایان تأکید کرد که به همراه تمامی دموکرات‌هایی که معتقدند ترکیه با تضمین قانونی جایگاه کُردها به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصیل بنیان‌گذار خود می‌تواند در خاورمیانه به الگویی تبدیل شود، دستیابی به جمهوری دموکراتیک را هدف قرار داده است.

بیانیه هیئت امرالی دم پارتی در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده و به امضای اعضای این هیئت رسیده است.