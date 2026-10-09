متهم تجاوز در دیواندره بازداشت شد

رئیس کل دادگستری کردستان:

به گزارش کرد پرس، محمد جباری در این خصوص به خبرنگاران گفت: با شکایت ۵ نفر از شکات، متهم این پرونده ضمن احضار به دادگستری شهرستان دیواندره و تفهیم اتهام به اتهامات «آزار و اذیت جنسی» و «تهیه فیلم و محتویات مستهجن» روانه زندان شد.

وی افزود: پرونده این متهم به دادگاه کیفری یک مرکز استان ارسال شده، تحقیقات تکمیلی جهت روشن شدن ابعاد کامل این موضوع ادامه دارد و به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.