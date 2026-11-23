حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، با تأکید بر محفوظ بودن حقوق کارکنان اقلیم کردستان اعلام کرد که پرداخت حقوق آنان دستورالعملی الزام‌آور از سوی علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق است و این موضوع به هیچ عنوان در مذاکرات مربوط به سایر اختلافات و پرونده‌های مشترک بغداد و اربیل مطرح نخواهد شد.

بە گزارش کردپرس حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد حقوق کارکنان اقلیم کردستان محفوظ است، تغییری در آن ایجاد نخواهد شد و این موضوع در چارچوب هیچ‌یک از مذاکرات مربوط به پرونده‌های دیگر قرار نمی‌گیرد.

وی همچنین تأکید کرد که دولت عراق به اجرای چشم‌انداز خود برای اعمال حاکمیت دولت، اجرای قانون و مبارزه با فساد در سراسر این کشور ادامه می‌دهد.

عبودی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اظهار داشت که تأمین حقوق کارکنان اقلیم کردستان و تضمین عدم تعرض به آن، دستورالعملی الزام‌آور از سوی علی فالح زیدی، رئیس هیئت وزیران عراق است.

وی افزود: «پرونده حقوق کارکنان از سایر پرونده‌های مشترک کاملاً جداست و نمی‌توان آن را به هیچ مذاکره‌ای که به مسائل دیگر مربوط می‌شود، پیوند داد.»

سخنگوی دولت عراق در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد که دولت همچنان به اجرای چشم‌انداز و برنامه خود برای اعمال حاکمیت دولت، اجرای قانون، مبارزه با فساد و مقابله با هرگونه تعرض به ثروت‌ها و دارایی‌های ملی در تمامی مناطق عراق ادامه می‌دهد.