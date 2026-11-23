سرویس کردستان - بهداد شیخ احمدی، فوتسالیست کردستانی تیم پترو پالایش شازند، با نظر کادر فنی تیم ملی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال بزرگسالان کشور دعوت شد.

به گزارش کرد پرس، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، ۲۱ بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم فراخواند تا تمرینات خود را از روز جمعه ششم آذر در مرکز ملی فوتبال آغاز کنند.

بهداد شیخ احمدی، بازیکن تیم لیگ برتری پترو پالایش شازند، یکی از نفرات دعوت شده به این اردو است که در کنار دیگر ملی پوشان تمرینات آماده سازی را دنبال خواهد کرد.

باقر محمدی، مهدی رستمی ها، عباس علیپور، سینا پرکاس، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، حسین سبزی، امیرحسین غلامی، علیرضا روحانی، محمدحسین بازیار، سالار آقاپور، مهدی مهدی خانی، امیرحسین داودی، امیرحسین تاجیک، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی اکرمی، سجاد یوسف خواه، محمدجواد سنگ تراشان، بهداد شیخ احمدی و رضا ابراهیمی ۲۱ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند.

این اردو با هدف آماده سازی و ارزیابی بازیکنان برای برنامه های پیش روی تیم ملی فوتسال برگزار شده است.