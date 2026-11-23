به گزارش کرد پرس، فرزانه بهرامی در گفت و گو با رسانه ها، گفت: پرداخت کمک هزینه حق پرستاری با هدف حمایت مالی از خانواده ها، تقویت مراقبت از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در محیط خانواده و کمک به توانمندسازی آنان انجام می شود.

وی افزود: برقراری این کمک هزینه پس از بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت و خانواده وی و احراز شرایط و ضوابط مربوط صورت می گیرد و میزان آن در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان با اشاره به جزئیات پرداخت این حمایت مالی بیان کرد: از مجموع افراد مشمول، ۲ هزار و ۵۴۰ نفر در قالب طرح حق پرستاری خانواده محور، ماهانه هفت میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دریافت می کنند.

بهرامی ادامه داد: همچنین ۴۰۰ فرد دارای اختلال طیف اتیسم ماهانه هشت میلیون تومان و ۸۰۰ فرد دارای ضایعه نخاعی نیز ماهانه هشت میلیون تومان کمک هزینه حق پرستاری دریافت می کنند.

وی یادآور شد: بر اساس ماده هفت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، این کمک هزینه به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، به استثنای افراد دارای معلولیت بینایی و شنوایی، در دهک های درآمدی یک تا سه، افراد بسترگرا و افراد ترخیص شده از مراکز تعلق می گیرد.