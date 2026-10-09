خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ ۱۱:۳۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
قیمت طلا در ترکیه افزایش یافت
بازار طلای ترکیه معاملات امروز را با روندی صعودی آغاز کرد؛ کاهش ارزش دلار و افت بازده اوراق خزانهداری آمریکا، قیمت هر گرم طلا را به حدود ۶ هزار و ۶۲۵ لیر و بهای هر اونس را به ۴ هزار و ۱۸۰ دلار رساند.
به گزارش کردپرس، همزمان با تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، قیمت طلا در آغاز معاملات امروز افزایش یافت.
قیمتهای فروش انواع طلا در بازار ترکیه به شرح زیر اعلام شده است:
هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۶ هزار و ۶۲۵ لیر
ربعسکه طلا: ۱۰ هزار و ۸۷۸ لیر
نیمسکه طلا: ۲۱ هزار و ۷۵۰ لیر
سکه تمام: ۴۲ هزار و ۶۷۶ لیر
سکه جمهوری: ۴۳ هزار و ۳۷۳ لیر
سکه گِرِمسه: ۱۰۷ هزار و ۱۸ لیر
هر اونس طلا: ۴ هزار و ۱۸۰ دلار
مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
دیدگاه کاربران