کردپرس
قیمت طلا در ترکیه افزایش یافت
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ ۱۱:۳۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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قیمت طلا در ترکیه افزایش یافت

بازار طلای ترکیه معاملات امروز را با روندی صعودی آغاز کرد؛ کاهش ارزش دلار و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، قیمت هر گرم طلا را به حدود ۶ هزار و ۶۲۵ لیر و بهای هر اونس را به ۴ هزار و ۱۸۰ دلار رساند.

به گزارش کردپرس، هم‌زمان با تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، قیمت طلا در آغاز معاملات امروز افزایش یافت.

قیمت‌های فروش انواع طلا در بازار ترکیه به شرح زیر اعلام شده است:

هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۶ هزار و ۶۲۵ لیر

ربع‌سکه طلا: ۱۰ هزار و ۸۷۸ لیر

نیم‌سکه طلا: ۲۱ هزار و ۷۵۰ لیر

سکه تمام: ۴۲ هزار و ۶۷۶ لیر

سکه جمهوری: ۴۳ هزار و ۳۷۳ لیر

سکه گِرِمسه: ۱۰۷ هزار و ۱۸ لیر

هر اونس طلا: ۴ هزار و ۱۸۰ دلار

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