قیمت طلا در ترکیه افزایش یافت

بازار طلای ترکیه معاملات امروز را با روندی صعودی آغاز کرد؛ کاهش ارزش دلار و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، قیمت هر گرم طلا را به حدود ۶ هزار و ۶۲۵ لیر و بهای هر اونس را به ۴ هزار و ۱۸۰ دلار رساند.