ریاست هیئت وزیران اقلیم کردستان با رد گزارش‌های منتشرشده درباره محتوای سفر فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی عراق به اقلیم کردستان، اعلام کرد که دیدارهای وی با مسعود بارزانی و مقام‌های ارشد اقلیم بر بررسی راهکارهای حل اختلافات اربیل و بغداد، به‌ویژه در زمینه بودجه، نفت و گذرگاه‌های مرزی، از طریق گفت‌وگو و در چارچوب قانون اساسی متمرکز بوده است.

بە گزارش کردپرس ریاست هیئت وزیران اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز گذشته (شنبه)، در جریان سفر فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی عراق به اقلیم کردستان و دیدارها و نشست‌های وی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، رئیس اقلیم کردستان و نخست‌وزیر اقلیم، درباره اهمیت حل‌وفصل مسائل و اختلافات حل‌نشده میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق، به‌ویژه موضوع بودجه، نفت و گذرگاه‌های مرزی، گفت‌وگو شده است.

در این بیانیه آمده است که برخی رسانه‌ها شایعات نادرست و ساختگی درباره محتوای این نشست منتشر کرده‌اند که هیچ‌گونه مبنایی ندارند و با واقعیت فاصله دارند.

ریاست هیئت وزیران اقلیم کردستان تأکید کرده است که برخلاف این شایعات، تمامی طرف‌ها بر ضرورت حل‌وفصل مسائل و اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت فدرال از طریق گفت‌وگو، تفاهم مشترک و در چارچوب قانون اساسی توافق داشته‌اند.