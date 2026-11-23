رئیس‌جمهور عراق در گفت‌وگو با الشرقیه نیوز تأکید کرد؛

نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، ضمن مخالفت با جداسازی سهم بودجه سلیمانیه و تقسیم اقلیم کردستان، خواستار حل اختلافات اتحادیه میهنی و حزب دموکرات از طریق گفت‌وگو شد و تأکید کرد دولت علی فالح زیدی آخرین فرصت برای نجات نظام سیاسی عراق است و شکست در انحصار سلاح در دست دولت، اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد می‌تواند به فروپاشی این نظام منجر شود.

بە گزارش کردپرس نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، در گفت‌وگویی با شبکه «الشرقیه نیوز» اعلام کرد اختلافات سیاسی میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان ۵۰ سال قدمت دارد و هیچ راه‌حلی جز گفت‌وگو برای حل این اختلافات وجود ندارد.

وی افزود: تشکیل دولت اقلیم کردستان برای نخستین بار به این شکل، بیش از دو سال به تأخیر افتاده است. در تمامی دولت‌های پیشین عراق، حتی در دوران حکومت صدام حسین نیز اختلافات سیاسی وجود داشته، اما این اختلافات از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شده‌اند.

نزار آمیدی با درخواست از هر دو حزب برای آغاز گفت‌وگو تأکید کرد: نه حزب دموکرات به‌تنهایی می‌تواند دولتی تشکیل دهد که امور را اداره کند و نه اتحادیه میهنی قادر به انجام چنین کاری است؛ بنابراین، دو طرف باید به تفاهم و توافق برسند.

رئیس‌جمهور عراق همچنین اظهار داشت که برای حل اختلافات از طریق کانال‌های ویژه تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهد؛ هرچند این تلاش‌ها را رسانه‌ای نمی‌کند، زیرا آنچه برای او اهمیت دارد، دستیابی به نتیجه است.

وی تصریح کرد که با جداسازی سهم سلیمانیه از بودجه و تقسیم اقلیم کردستان مخالف است و بر این باور است که تمامی شهروندان و کارکنان دولت عراق، از زاخو تا بصره، باید حقوق و مطالبات قانونی خود را دریافت کنند.

آمیدی در ادامه با اشاره به اقدامات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: اقداماتی که فرمانده کل نیروهای مسلح انجام می‌دهد، نتیجه حمایت تمامی نیروهای سیاسی تشکیل‌دهنده دولت از اداره کشور است و از همه طرف‌ها می‌خواهم از این اقدامات حمایت کنند.

وی افزود: «این دولت، عراقی جدید را رقم خواهد زد و آخرین فرصت برای نجات نظام سیاسی عراق است. اگر بار دیگر در موضوع انحصار سلاح در دست دولت، مسائل اقتصادی و مقابله با فساد شکست بخوریم، نظام سیاسی عراق با فروپاشی مواجه خواهد شد.»