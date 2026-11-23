روزنامه المدی عراق از احتمال برکناری باسم العبادی، وزیر نفت این کشور، در پی رسوایی‌های مرتبط با سوراخ‌کاری خطوط انتقال نفت و قاچاق نفت خام خبر داد و نوشت که دولت عراق در چارچوب کارزار مبارزه با فساد، طرحی برای بازرسی حدود ۳۰۰ مزرعه مشکوک به نگهداری اموال و منابع مالی گروه‌های مسلح در دست اجرا دارد. بر اساس برآورد کارشناسان، خسارت‌های ناشی از قاچاق نفت در عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون به ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

بە گزارش کردپرس روزنامه «المدی» در گزارشی نوشت، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، دولت عراق طرحی برای یورش به حدود ۳۰۰ مزرعه در اختیار دارد که گمان می‌رود پول و مطالبات مالی گروه‌های مسلح در آن‌ها پنهان شده باشد؛ بیشتر این مزارع در بغداد و سایر استان‌های عراق قرار دارند.

این روزنامه گزارش داد که احتمال برکناری باسم العبادی، وزیر نفت عراق، از سمت خود به‌دلیل رسوایی مربوط به سوراخ‌کاری خطوط لوله و قاچاق نفت وجود دارد. این اقدام در چارچوب کارزاری صورت می‌گیرد که از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز شده و تاکنون به برکناری حدود ۷۰ مقام از سمت‌هایشان منجر شده است.

به نوشته المدی، جریانی در عراق تلاش می‌کند مسئولیت تداوم قاچاق نفت را متوجه وزارت نفت کند؛ این در حالی است که سامانه‌های اندازه‌گیری و نظارت بر میزان نفت خام نیز وجود دارند.

وزارت نفت عراق همچنین به دلیل سهم و جایگاه محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین این کشور، در معرض رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی قرار گرفته است؛ به‌ویژه آنکه پس از خروج برخی طرف‌ها از ائتلاف بازسازی و توسعه، درخواست‌هایی برای بازتوزیع سمت‌های دولتی مطرح شده است.

بر اساس برآورد کارشناسان، خسارت‌های ناشی از قاچاق نفت در عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار بوده و در سال‌های اخیر نیز این خسارت‌ها به‌طور متوسط سالانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد شده است.