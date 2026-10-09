ریحای کردستان ترکیه میزبان نشست شهرهای موسیقی یونسکو شد

شهر ریحا (اورفا) در کردستان ترکیه، میزبانی نشست شهرهای موسیقی یونسکو در سال ۲۰۲۶ را به دست آورد؛ رویدادی بین‌المللی که قرار است نمایندگان شهرهای موسیقی از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد و میراث موسیقایی و فرهنگی این شهر را در سطح جهانی معرفی کند.

به گزارش کردپرس محمد قاسم گل‌پینار، شهردار کلان‌شهر ریحا (اورفا)، در یک نشست خبری اعلام کرد این شهر برای میزبانی نشست شهرهای موسیقی یونسکو در سال ۲۰۲۶ انتخاب شده است.

گل‌پینار در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکی، با اشاره به پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی و سنت ریشه‌دار موسیقی در ریحا گفت این شهر با قرارگرفتن در شبکه شهرهای خلاق یونسکو و دریافت عنوان «شهر موسیقی»، به موفقیتی مهم دست یافته است.

او افزود شهرداری از نخستین روزهای آغاز به کار مدیریت جدید، فعالیت‌هایی را برای بهره‌گیری عملی از این عنوان و تقویت جایگاه بین‌المللی شهر آغاز کرده است.

رقابت ریحا با شهرهایی از آمریکا، اروپا و آسیا

شهردار ریحا با بیان اینکه این شهر برای کسب میزبانی با شهرهایی چون کانزاس‌سیتی آمریکا، بلفاست ایرلند شمالی و دالات ویتنام رقابت کرده است، گفت: «با پشت سر گذاشتن رقبای بین‌المللی، حق میزبانی این رویداد معتبر را به دست آوردیم.»

به گفته گل‌پینار، انتخاب ریحا در نشستی که در شهر پزاروی ایتالیا برگزار شد، رسماً اعلام و نماد کره‌ای‌شکل شهر میزبان نیز از ایتالیا به هیئت ریحا تحویل داده شد. این نماد پس از برگزاری نشست سال ۲۰۲۶ به میزبان بعدی واگذار خواهد شد.

گل‌پینار این انتخاب را افتخاری برای ریحا و ترکیه و دستاوردی در حوزه دیپلماسی فرهنگی توصیف کرد و گفت میزبانی این رویداد نتیجه فعالیت‌های یک‌ساله شهرداری، تلاش‌های دیپلماتیک و اقدامات اداره روابط خارجی شهرداری بوده است.

فرصتی برای معرفی میراث فرهنگی ریحا

شهردار ریحا تأکید کرد این شهر فقط با موسیقی شناخته نمی‌شود، بلکه از گوبکلی‌تپه و بالیکلی‌گول گرفته تا آشپزی محلی و ادبیات مردمی، مجموعه‌ای گسترده از میراث تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است.

او نشست شهرهای موسیقی یونسکو را فرصتی مهم برای معرفی جهانی ظرفیت‌های تاریخی، هنری و فرهنگی ریحا دانست و گفت: «انتظار می‌رود نمایندگان شهرهای موسیقی از حدود ۸۰ کشور در این نشست شرکت کنند. این گردهمایی به گسترش همکاری‌های بین‌المللی، افزایش تبادل دانش و تجربه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی محلی شهر در سطح جهانی کمک خواهد کرد.»

گل‌پینار همچنین اعلام کرد با قطعی‌شدن میزبانی، روند آماده‌سازی ریحا برای برگزاری نشست شهرهای موسیقی یونسکو آغاز شده است.