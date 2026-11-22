وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد یالین گرگون، از نیروهای اطلاعاتی مستقر در تیپ ۴۸ مرزی شَنوبا در شرناخ، در حادثه ای زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

به گزارش کردپرس، وزارت دفاع ترکیه امروز یکشنبه ۲۲ نوامبر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک نظامی این کشور «بر اثر حادثه ای مرتبط با سلاح گرم» در منطقه شَنوبا از توابع شرناخ جان خود را از دست داده است.

براساس اطلاعیه وزارت دفاع، این حادثه روز شنبه ۲۱ نوامبر در مقر فرماندهی تیپ ۴۸ مرزی شَنوبا روی داد و یالین گرگون، از نیروهای اطلاعاتی ارتش ترکیه، در جریان آن زخمی شد.

گرگون پس از حادثه به بیمارستان انتقال یافت، اما با وجود اقدامات درمانی جان خود را از دست داد.

وزارت دفاع ترکیه و یاشار گولر، وزیر دفاع این کشور، با انتشار پیام‌هایی درگذشت این نظامی را به خانواده او و نیروهای مسلح ترکیه تسلیت گفتند.

در اطلاعیه رسمی، جزئیاتی درباره چگونگی وقوع حادثه، نوع سلاح یا آغاز تحقیقات درباره آن منتشر نشده است.