هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا خبر داد و گفت چنین توافقی نه‌تنها برای بازگشایی تنگه هرمز، بلکه برای کاهش فشار بحران مالی جهانی نیز اهمیت دارد.

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، شامگاه شنبه ۲۱ نوامبر در گفت‌وگویی زنده با شبکه «TGRT خبر»، آخرین وضعیت جنگ ایران و آمریکا، بحران تنگه هرمز و تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای را ارزیابی کرد.

فیدان با اشاره به ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفت خواسته‌هایی از سوی دو طرف مطرح شده و کشورهای منطقه برای نزدیک‌کردن مواضع آنها تلاش می‌کنند.

او از گفت‌وگوی خود با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره این موضوع خبر داد و گفت: «امروز با یکی از دوستانی که در تلاش‌های میانجیگرانه حضور دارد، یعنی نخست‌وزیر قطر، گفت‌وگو کردیم. امیدواریم این تلاش‌ها به موفقیت برسد. ما نیز هر کاری از دستمان برآید، انجام می‌دهیم.»

وزیر امور خارجه ترکیه وضعیت تنگه هرمز را گرفتار بن‌بست توصیف کرد و افزود توافق میان ایران و آمریکا تنها برای بازگشایی این مسیر راهبردی اهمیت ندارد، بلکه می‌تواند به کاهش دامنه بحران مالی جهانی نیز کمک کند.

فیدان با اشاره به آثار اقتصادی ادامه جنگ گفت: «بار اقتصادی ناشی از این جنگ و ادامه وضعیت بدون راه‌حل، هر روز برای بسیاری از کشورها سنگین‌تر می‌شود و به‌سوی ایجاد پیامدهایی بسیار ویرانگر پیش می‌رود.»

او افزود بسیاری از مقام‌ها و دولت‌های اروپایی با فشارهای اقتصادی سنگینی روبه‌رو هستند که بیان آشکار آن برایشان دشوار است. از نظر فیدان، بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش میان ایران و آمریکا می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد.