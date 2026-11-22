آمداسپور در هفته دوازدهم سوپرلیگ ترکیه، با نتیجه دو بر صفر مقابل چایکور ریزه‌اسپور شکست خورد؛ نتیجه‌ای که به روند شش پیروزی متوالی این تیم در بازی‌های خانگی پایان داد.

به گزارش کردپرس، آمداسپور شامگاه شنبه ۲۱ نوامبر در ورزشگاه دیاربکر میزبان چایکور ریزه‌اسپور (تیم شهر ریزه زادگاه رجب طیب اردوغان) بود و با دو گل علی سووه، مهاجم تیم میهمان، شکست خورد.

چایکور ریزه‌اسپور در دقیقه ۱۹ مسابقه به گل نخست رسید. در حمله‌ای از جناح چپ، ارسال تایلان آنتالیالی به‌طور کامل از سوی مدافعان آمداسپور دفع نشد و علی سووه با ضربه‌ای دقیق توپ را وارد دروازه کرد.

آمداسپور پس از دریافت گل برای جبران نتیجه تلاش کرد. در دقیقه ۲۱، دیا سابا پس از دریافت پاس از سور دروازه ریزه‌اسپور را هدف قرار داد، اما ظفر گورگن، دروازه‌بان تیم میهمان، توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۳۴ نیز گیفت اوربان پس از عبور از خط دفاعی حریف از زاویه سمت راست محوطه جریمه شوت‌زنی کرد، اما توپ او از کنار دروازه بیرون رفت. در واپسین دقیقه نیمه نخست نیز ظفر گورگن ضربه سور را مهار کرد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر ریزه‌اسپور پایان یابد.

در دقیقه ۵۴، علی سووه بار دیگر دروازه آمداسپور را باز کرد. در این صحنه، لاچی پس از ورود به محوطه جریمه و خروج آلبان لافون از دروازه، توپ را در اختیار سووه قرار داد و او گل دوم خود و تیمش را به ثمر رساند.

آمداسپور در ادامه نیز فرصت‌هایی برای گل‌زنی به دست آورد؛ از جمله ضربه دقیقه ۶۲ دیا سابا که دروازه‌بان ریزه‌اسپور آن را مهار کرد. تلاش‌های شاگردان آمداسپور در نهایت نتیجه‌ای نداشت و مسابقه با برتری دو بر صفر تیم میهمان پایان یافت.

با این نتیجه، آمداسپور با ۲۳ امتیاز باقی ماند و چایکور ریزه‌اسپور امتیازهای خود را به ۱۷ رساند. این شکست، نخستین باخت خانگی آمداسپور در فصل جاری بود و به روند شش پیروزی متوالی این تیم در ورزشگاه دیاربکر پایان داد.