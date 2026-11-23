سرویس آذربایجان غربی- صبح امروز در پی حمله مسلحانه به یک طلا فروشی در مهاباد صاحب مغازه به قتل رسید.

به گزارش کردپرس، حادثه صبح امروز در یکی از خیابان های مهاباد رخ داده و فرد مهاجم پس از ارتکاب قتل با سلاح گرم و سرقت مقادیری از طلاهای موجود در طلافروشی، از محل حادثه متواری شده است.

با این حال، جزئیات دقیق حادثه و انگیزه اصلی این جنایت هنوز در دست بررسی است .

در پی وقوع این حادثه، مأموران انتظامی وارد عمل شده و تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری فرد متواری ادامه دارد.

انتظار می‌رود با ادامه تحقیقات نیروهای انتظامی و مراجع قضایی، ابعاد مختلف این حادثه روشن شده و اطلاعات تکمیلی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.





