KCK: مبارزه برای آزادی اوجالان ادامه خواهد یافت

ریاست مشترک شورای اجرایی KCK با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز بیست‌ونهمین سال آنچه «توطئه بین‌المللی علیه عبدالله اوجالان» خواند، از کُردها، حامیان آنان و نیروهای دموکراسی‌خواه خواست فعالیت‌های خود را برای آزادی اوجالان و حل مسئله کُرد افزایش دهند.

به گزارش کردپرس، ریاست مشترک شورای اجرایی KCK در بیانیه‌ای به مناسبت بیست‌ونهمین سالگرد آغاز روندی که این سازمان آن را «توطئه بین‌المللی علیه عبدالله اوجالان» می‌نامد، آزادی اوجالان را یکی از اهداف اصلی روند صلح دانست و کُردها و نیروهای دموکراسی‌خواه را به گسترش مبارزات خود فراخواند.

ریاست مشترک شورای اجرایی KCK در این بیانیه، نیروهای سیاسی دخیل در روندی را که با خروج عبدالله اوجالان، رهبر PKK، از سوریه آغاز شد و به بازداشت او در سال ۱۹۹۹ انجامید، محکوم کرد. این نهاد همچنین از جان‌باختگان اعتراضات موسوم به «نمی‌توانید خورشید ما را خاموش کنید» یاد کرد.

KCK مدعی شد هدف از این روند، حذف فیزیکی اوجالان یا بی‌اثرکردن سیاسی و ایدئولوژیک او بود؛ اما مقاومت جامعه کُرد و گسترش فعالیت جنبش کُردی در بخش‌های مختلف کردستان، مانع تحقق کامل این هدف شد.

در این بیانیه آمده است که اوجالان در دوران حبس خود در زندان امرالی، دیدگاه‌های سیاسی و نظری تازه‌ای را تدوین و الگوی «جامعه دموکراتیک، زیست‌محیطی و مبتنی بر آزادی زنان» را مطرح کرده است. KCK این دیدگاه‌ها را نه‌تنها برای حل مسئله کُرد، بلکه برای آینده خاورمیانه دارای اهمیت دانست.

ریاست مشترک شورای اجرایی KCK همچنین روند صلح و جامعه دموکراتیک را فرصتی برای حل مسئله کُرد توصیف کرد و افزود پایان‌دادن کامل به آنچه «توطئه بین‌المللی» می‌خواند، با تأمین آزادی عبدالله اوجالان و جامعه کُرد امکان‌پذیر خواهد بود.

در پایان این بیانیه، از کُردها، حامیان آنان و نیروهای دموکراسی‌خواه خواسته شد در بیست‌ونهمین سال این روند، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را در تمامی عرصه‌ها افزایش دهند و برای آزادی اوجالان و دستیابی جامعه کُرد به زندگی آزاد و دموکراتیک تلاش کنند.