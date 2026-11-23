هر هفته یک کتاب؛

بعضی صداها از کلاس درس بیرون می‌آیند و سال‌ها بعد، وقتی دیگر خبری از نیمکت‌ها و زنگ مدرسه نیست، هنوز جایی در حافظه آدم زنده‌اند. در کلاس ادبیات دبیرستان، گاهی دبیر کتاب را می‌بست و به‌جای ادامه‌ی درس، بخشی از ساعت را به شنیدن کتاب صوتی اختصاص می‌داد. صدایی از انتهای کلاس بلند می‌شد و کم‌کم همهمه می‌خوابید. ما که تا چند لحظه پیش با خستگی و نیمکت‌ها کلنجار می‌رفتیم، ساکت می‌ماندیم و گوش می‌دادیم.

کرد پرس- آشنایی من با روبرت صافاریان از همان ساعت‌ها آغاز شد؛ با «خانه‌ی دو طبقه‌ی خیابان سنایی»، نخستین کتابی که از او خواندم و حالا بخشی از خاطره‌ی نوجوانی‌ام شده است. اما «اگر برف از باریدن بازنایستد»، کتاب دوم او، مرا به جهان دیگری برد؛ به خانه‌هایی در کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران قدیم، به زندگی دو خانواده‌ی ارمنی و به سکوت‌هایی که گاهی از هر گفت‌وگویی بلندترند.

خانه‌هایی که گذشته در آن‌ها مانده است

روبرت صافاریان، متولد ۱۳۳۳ در تهران، ارمنی‌تبار است؛ نویسنده‌ای که نامش بیش از هر چیز با سینما گره خورده است. او مدرس و منتقد سینماست و ترجمه‌ی آثاری چون «تاریخ سینما»، «تدوین فیلم و ویدئو» و «ازو و بوطیقای سینما» را نیز در کارنامه دارد. نخستین رمانش، «خانه‌ی دو طبقه‌ی خیابان سنایی»، در سال ۱۳۹۸ منتشر شد؛ زمانی که حدود شصت‌وپنج سال داشت. شاید همین فاصله‌ی طولانی میان سال‌های فعالیت حرفه‌ای و ورودش به داستان‌نویسی، بخشی از نگاه دقیق و مستندوار او را توضیح دهد؛ نگاهی که در رمان دومش نیز به چشم می‌آید.

«ساکن دو فرهنگ» عنوان یکی دیگر از کتاب‌های اوست؛ عنوانی که می‌تواند دریچه‌ای برای فهم بخشی از تجربه‌ی زیسته‌ی یک ارمنی در ایران باشد. صافاریان در میان دو جهان فرهنگی زندگی و کار کرده است و شاید همین موقعیت، حساسیت او را به جزئیات زندگی آدم‌هایی که در دل یک جامعه، تجربه‌ای متفاوت دارند، بیشتر کرده باشد. بااین‌حال، آنچه در «اگر برف از باریدن بازنایستد» اهمیت پیدا می‌کند، صرفا تفاوت فرهنگی نیست؛ زندگی آدم‌هایی است که در خانه‌هایشان، مثل هر خانواده‌ی دیگری، با عشق، فقدان، اختلاف و ناگفته‌ها روبه‌رو هستند.

رمان را نشر چشمه منتشر کرده است. داستان، زندگی دو خانواده‌ی ارمنی را در ایرانِ پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ دنبال می‌کند؛ روایتی کوتاه و فشرده که در کنار وجه اجتماعی‌اش، رگه‌هایی از یک داستان عاشقانه را نیز در خود دارد. صافاریان برای ورود به این جهان، به توضیح‌های طولانی و مقدمه‌چینی‌های پرزرق‌وبرق متوسل نمی‌شود. گاهی یک جمله کافی است تا خواننده را پشت در خانه‌ای نگه دارد و او را با جای خالی کسی روبه‌رو کند: «زاون پدر نداشت، یا اگر داشت زاون تا حالا او را ندیده بود.»در همین جمله‌ی کوتاه، غیبت یک پدر به چیزی فراتر از یک واقعیت خانوادگی تبدیل می‌شود. پدری که نیست، یا حضوری که هیچ‌وقت تجربه نشده، در زندگی زاون سایه انداخته است. رمان از همین جزئیات آغاز می‌شود؛ از آدم‌هایی که گذشته‌شان را با خود به خانه آورده‌اند و گاهی حتی نمی‌دانند چگونه باید درباره‌ی آن حرف بزنند.

مرز باریک میان خود و بیگانه

در یکی از بخش‌های کتاب، خاطره‌ی زلزله‌ای در تبریز روایت می‌شود؛ روزگاری که شمار زنده‌ها اندک و شمار آدم‌های گرفتار زیر آوار بسیار بوده است. نجات‌دهندگان پیش از آنکه برای بیرون‌آوردن افراد از زیر آوار دست به کار شوند، نام آن‌ها را می‌پرسیده‌اند. اگر فرد گرفتار از خانواده‌ی خودشان نبود، دست از کار می‌کشیدند.

این خاطره، در ظاهر، تنها چند سطر از رمان را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما معنای سنگینی با خود دارد. در لحظه‌ای که مرگ و زندگی به فاصله‌ی چند لایه آوار از هم قرار گرفته‌اند، مرز میان «خود» و «بیگانه» همچنان پابرجاست. خانواده، در چنین موقعیتی، دیگر فقط پیوندی عاطفی نیست؛ به معیاری برای تصمیم‌گرفتن درباره‌ی نجات یک انسان تبدیل می‌شود.

صافاریان این موقعیت را با خطابه و قضاوت توضیح نمی‌دهد. آن را پیش چشم خواننده می‌گذارد و اجازه می‌دهد تلخی ماجرا در همان چند سطر باقی بماند. شاید یکی از ویژگی‌های رمان نیز همین باشد: اتفاق‌ها و خاطره‌های کوچک، بی‌آنکه به صحنه‌هایی پرهیاهو تبدیل شوند، تصویری از جامعه و روابط انسانی آن می‌سازند.

ویرانی‌ای که صدایی ندارد

آنچه برای من در این رمان پررنگ‌تر از همه باقی ماند، تصویری بود که از زندگی زن‌ها در سایه‌ی تفکر مردسالارانه ارائه می‌کرد. مردسالاری در اینجا لزوما با خشونتی آشکار یا فریادهایی بلند ظاهر نمی‌شود. گاهی در عادت‌های روزمره جا خوش می‌کند؛ در تصمیم‌هایی که بدون پرسیدن نظر زن‌ها گرفته می‌شوند، در سکوت‌هایی که به آن‌ها تحمیل می‌شود و در مرزهایی که زندگی‌شان را محدود می‌کند.

زن‌های این داستان در برابر ساختاری قرار گرفته‌اند که همیشه امکان انتخاب آزادانه را در اختیارشان نمی‌گذارد. درماندگی آن‌ها فقط از اتفاقی که برایشان افتاده نمی‌آید؛ از این هم می‌آید که گاهی حتی فرصتی برای بیان آنچه می‌خواهند ندارند. در چنین فضایی، سکوت به بخشی از زندگی تبدیل می‌شود؛ سکوتی که ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند و سرانجام، حرف‌های نگفته را به حسرت بدل سازد.

عنوان کتاب نیز برای من با همین حسرت پیوند می‌خورد. «اگر برف از باریدن بازنایستد» جمله‌ای ناتمام در ذهن می‌سازد؛ همان‌طور که گذر زمان گاهی خاطره‌ها و حرف‌های ناگفته را می‌پوشاند، بی‌آنکه واقعا از میان ببردشان.

آدم‌هایی که می‌توان کنارشان نشست

نثر صافاریان ساده و بی‌تکلف است. زبان روایت به گفت‌وگوی روزمره نزدیک می‌شود و همین ویژگی، فاصله‌ی میان خواننده و شخصیت‌ها را کمتر می‌کند. قرار نیست با جمله‌هایی پیچیده یا توصیف‌هایی پرزرق‌وبرق روبه‌رو شویم. شخصیت‌ها نیز از نظر عمق و پرداخت یکدست نیستند؛ بعضی از آن‌ها فرصت بیشتری برای شکل‌گرفتن پیدا می‌کنند و بعضی دیگر در حاشیه‌ی روایت باقی می‌مانند. بااین‌حال، بیشترشان آن‌قدر ملموس‌اند که بتوان لحظه‌ای کنارشان نشست و به زندگی‌شان گوش داد.

شاید این کتاب برای خواننده‌ای که به دنبال ساختاری پیچیده یا نثری چشمگیر و شاعرانه است، انتخابی غافلگیرکننده نباشد. اما ارزش آن را می‌توان در همین سادگی جست‌وجو کرد؛ در توانایی‌اش برای نزدیک‌کردن ما به زندگی آدم‌هایی که شاید در نگاه اول تفاوت چندانی با دیگران نداشته باشند، اما هرکدام گذشته‌ای دارند که در سکوت خانه‌هایشان ادامه پیدا می‌کند.